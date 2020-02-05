Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Το 0-1 με το παρθενικό τέρμα του Σβάρνα (vid)

Το 0-1 στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο έκανε ο Στράτος Σβάρνας, ο οποίος σκόραρε για πρώτη φορά στη καριέρα του στην 54η συμμετοχή του!
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΛΥΩΝ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 108vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 125vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 127vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 129vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
LIVE
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ 26vs
ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 19
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ -
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -vs
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -vs
ΟΡΤΕΖ -
ΑΕΚ -vs
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -vs
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ -
ΤΟΡΟΥΝ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΜΑΝΡΕΣΑ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -
ΛΥΩΝ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΡΕΜΣ -vs
ΝΙΣ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΜΕΤΣ -
ΝΙΜ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
LIVE
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 1vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 1
LIVE
SK ΜΠΕΝΕΣΟΦ 1vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ 1
LIVE
ŠPANSKO 1vs
BISTRA 0
LIVE
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 1vs
ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 0
LIVE
ΛΙΣΕΝ 2vs
ΒΡΧΟΒΙΝΑ 0
LIVE
BS POLONIA BYTOM 1vs
SARMACJA BEDZIN 0
LIVE
KKS 1925 KALISZ 0vs
PIAST ZMIGROD 0
LIVE
ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ 0vs
NOVY JICIN 2
LIVE
GRANICAR ZUPANJA 0vs
DAKOVO-CROATIA 1
LIVE
ΦΟΥΖΕΣΚΙΟΥΑΡΜAΤΙ 0vs
HODMEZOVASARHELY 0
LIVE
MONS CLAUDIUS 0vs
ROGASKA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 2vs
ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 2vs
MAKEDONIJA GP 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 2vs
ΤΙΟΥΜΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ACS POLI TIMISOARA 2vs
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΤΣΙ 71 4vs
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC URARTU 3vs
FK VAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΤΣAΧ 6vs
ΝΤΙΛΙΤΖAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΑΤΖ 3vs
FK KOSICE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ 0vs
MYKOLAIVKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ 0vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MACVA SABAC 1vs
ΙΝΤΙΖΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK OHRID 4vs
KF KEK-U 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΟΛΟΝ-ΜΠΡΟΒAΡ-2 ΜΠΟΥΧΑ 2vs
KOLOS KOVALIVKA U19 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 2vs
ΡΙΓΑΣ ΣΚΟΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 3vs
SOKOL SIENIAWA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ 1vs
ΛΙΤΕΞ ΛΟΒΕΞ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ 1vs
ΒΙΤΖΕΦ ΛΟΤΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BELASICA STRUMICA 3vs
TIKVES 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ 3vs
JAGODINA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΙΝΤΟΥΚ Β` 6vs
NK ΣΟΛΙΝ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ Β 2vs
ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ZELEZNICAR PANCEVO 0vs
VOJVODINA PERLEZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 0vs
ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 2vs
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ 3vs
URSUS WARSZAWA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΤΡΑ 2vs
ΠΟΠΡΑΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KECSKEMETI TE 3vs
JASZBERENYI VASAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ 0vs
ΛΟΥΓΚAΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 4vs
ΝΤΟΥΝAΙΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΝΤ 1vs
UT PETANGE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ 0vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΝΙΟΥΣ ΡΙΤΕΡΙAΙ 0vs
ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒAΛΚΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΝΤΙΖ 1vs
ΛΟΥΜΠΕΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΦΑ 1vs
ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ 1
CHERNO. II ODESSA -vs
SEGEDKA -
OLIMPIC CETATE -vs
SR BRASOV -
ΜΠΕΛAΣΙΤΣΑ -vs
MINYOR PERNIK -
NYVA VINNYTSYA -vs
FC PODILLYA KHME. -
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ -
ΜΠΕΡΟΕ 2vs
NEFTOCHIMIC BURGAS 0
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -
ΜΠΑΛΤΙΚ ΓΚΝΤΙΑ -vs
ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΝΤΡΟΥΤΕΞ -
NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 1vs
GROSUPLJE 0
UDARNIK KURILOVEC -vs
ΚΟΥΣΤΟΣΙΛΙΑ -
LEGIONARY DNIPRO -vs
FC PETRIKOVKA -
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ -vs
ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑ -
SZOMBIERKI BYTOM -vs
PODLESIANKA KATOWICE -
ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚAΡΝΤ Σ. -vs
SWIT SKOLWIN -
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ -vs
SOKOL ALEKSANDROW L. -
VFB MARBURG -vs
TSV BICKEN -
SLOVAN HAC -vs
ΜΠΡΟΥΚ ΛΕΙΘΑ -
LUPO-MARTINI -vs
ΧAΝΣΑ ΛΟΥΝΕΜΠΟΥΡΓΚ -
ANKERBROT MONTELAA -vs
SK BREITENFURT -
ΜΠΡΙΝΚΟΥΜΕΡ -vs
VFB ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
FLAVIA SOLVA -vs
LAFARGE EHRENHAUSEN -
ΧΑΙΜΣΤΕΤΕΝ -vs
HALLBERGMOOS-GOLDACH -
ΓΚAΙΣ -vs
ΤΡΟΛΧAΤΑΝ -
FV ENGERS 07 -vs
KOBLENZ -
ΓΟΥAΛΝΤΟΡΦ -vs
ΑΡΜΙΝΙΑ ΛΟΥΝΤΒΙΣΧΑΦΕΝ -
SF BAUMBERG -vs
FORTUNA KOLN -
ΧΕΣΣΕΝ ΝΤΡΕΙΧ -vs
MUNSTER 08 -
SV ESSLING -vs
SIEMENS GROSSFELD -
VFL SENDEN -vs
GRUN WEISS NOTTULN -
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ -vs
AKS MIKOLOW -
SLAVIA RUDA SLASKA -vs
JASTRZAB BIELSZOWICE -
Ο Στράτος Σβάρνας άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό με αυτό το τέρμα του να είναι το πρώτο της καριέρας του!
Το 0-1 στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο έκανε ο Στράτος Σβάρνας, ο οποίος σκόραρε για πρώτη φορά στη καριέρα του στην 54η συμμετοχή του!