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Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Το 0-1 με το παρθενικό τέρμα του Σβάρνα (vid)

Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Το 0-1 με το παρθενικό τέρμα του Σβάρνα (vid)

Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Το 0-1 με το παρθενικό τέρμα του Σβάρνα (vid)

Ο Στράτος Σβάρνας άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό με αυτό το τέρμα του να είναι το πρώτο της καριέρας του! 

Το 0-1 στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο έκανε ο Στράτος Σβάρνας, ο οποίος σκόραρε για πρώτη φορά στη καριέρα του στην 54η συμμετοχή του!

 

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