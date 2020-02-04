ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
  • NBA
  • GREECE CUP
  • 7DAYS EUROCUP
  • CHAMPIONS LEAGUE
  • LIGUE 1
  • COPA DEL REY
  • FA CUP
  • CLUB FRIENDLY

  • LIVE

    ΛΑΜΙΑ 0

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0

    LIVE MATCH

  • ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -

    PRE-MATCH

  • ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -

    vs

    ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -

    PRE-MATCH

  • ΜΙΛAΝΟ -

    vs

    ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    PRE-MATCH

  • ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -

    vs

    ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -

    PRE-MATCH

  • ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -

    vs

    KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -

    PRE-MATCH

  • ΓΡΑΝAΔΑ -

    vs

    ΒΑΛΕΝΘΙΑ -

    PRE-MATCH

  • ΝΑΝΤ -

    vs

    ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -

    PRE-MATCH

  • ΜΟΝΑΚΟ -

    vs

    ΑΝΖΕ -

    PRE-MATCH

  • ΛΙΛ -

    vs

    ΡΕΝ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ΛΑΜΙΑ 0

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0

    LIVE MATCH
ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Λαμία - Ολυμπιακός: Η σουτάρα του Ραντζέλοβιτς και η σπουδαία επέμβαση του Θεοδωρόπουλου (vid)

Λαμία - Ολυμπιακός: Η σουτάρα του Ραντζέλοβιτς και η σπουδαία επέμβαση του Θεοδωρόπουλου (vid)

Λαμία - Ολυμπιακός: Η σουτάρα του Ραντζέλοβιτς και η σπουδαία επέμβαση του Θεοδωρόπουλου (vid)

Ο Ραντζέλοβιτς έχασε την δεύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού απέναντι στη Λαμία, με τον Θεοδωρόπουλο να αντιδρά πολύ σωστά στο υπέροχο σουτ του πρώτου.

Κοντά στο γκολ έφτασε ο Ολυμπιακός στο 38' απέναντι στη Λαμία, με τον Ραντζέλοβιτς να πιάνει  ένα ωραίο σουτ και τον Θεοδωρόπουλο να κάνει την επέμβαση της αναμέτρησης.

 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

Λαμία - Ολυμπιακός: Η μεγάλη ευκαιρία του Χασάν (vid)

Ποδόσφαιρο

ΠΑΟΚ: «Ενδιαφερόμαστε για τον Μιχάι»

Ποδόσφαιρο

Τσέλσι: Ετοιμάζει 180 εκατ. ευρώ για μεταγραφές το καλοκαίρι

Ποδόσφαιρο

Λαμία - Ολυμπιακός: Με το πανό για την Θύρα 7 οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» (vid)

Ποδόσφαιρο

ΑΕΛ: Ανακοίνωσε Τόρζε

Ποδόσφαιρο

Πέρισιτς - Μπάγερν: Ενάμιση μήνα εκτός με χτύπημα στον αστράγαλο

Best of internet