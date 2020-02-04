Λαμία - Ολυμπιακός: Η μεγάλη ευκαιρία του Χασάν (vid)

Στο 0-0 έμεινε ο Ολυμπιακός με την Λαμία εκτός έδρας στο πρώτο ημίχρονο, με τον Αχμέντ Χασάν να χάνει την μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο 45λεπτο...
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΝΑΝΤ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΑΝΖΕ -
ΛΙΛ -vs
ΡΕΝ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 100vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 117vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 134vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 139
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 103vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 119vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 115vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 137vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 96vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 113vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 108vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 105
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΜΟΡΝΑΡ -
ΒΕΦ ΡΙΓΑ -vs
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
NYMBURK -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
ΝΕΠΤΟΥΝΑΣ -vs
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -
ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ -vs
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -
ΠΑΟΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΑΝΖΕ -
ΛΙΛ -vs
ΡΕΝ -
ΝΑΝΤ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ -vs
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ -
ΚAΡΝΤΙΦ -vs
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -
ΝΤΕΡΜΠΙ -vs
ΝΟΡΘAΜΠΤΟΝ ΤAΟΥΝ -
ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΤΣAΧ 1vs
ΑΡΑΓΚΑΤΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 3vs
ΓΚΟΥΡΙΑ ΛΑΝΝΧΟΥΚΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΒΑΡΝΤΕΝΙ 1906 0vs
ΖΟΥΓΚΝΤΙΝΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΣΝΑ ΤΣΕΡΝΙΓΚΟΦ 1vs
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DNIPRO U21 1vs
MAGDALINOVKA 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ 2vs
ΜΕΤΑΛΟΥΡ ΖΑΠΟΡΙΤΖΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SOZOPOL 3vs
ROZOVA DOLINA 0
ΤΕΛΙΚΟ
LABUNISHTA 2vs
KF KEK-U 0
ΤΕΛΙΚΟ
KALUSH 0vs
ΑΓΚΡΟΜΠΙΖΝΕΣ ΒΟΛΟΤΣΙΣΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KARNOBAT OFK 1vs
ΣΜΕΝΤΕΡΕΒΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
KF LLAPI 1vs
KF BALLKANI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΝΤΕΝΣΕ 1vs
ΡAΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤΟΥΛΙΤΣΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
RABOTNICKI SKOPJE 0vs
ΤΟΜ ΤΟΜΣΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΟΡ ΒΟΛΓΚΟΓΚΡAΝΤ 5vs
AKADEMIJA PANDEV 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ 0vs
ΟΡΙΤΖΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 1vs
ΠΡΙΜΠΡΑΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ASU POLI TIMISOARA 5vs
FORTUNA BECICHERECU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤAΜΠΑΕΚ 2vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΝΤΕΡΣ 3vs
SHKENDIJA 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 2vs
ΣΟΚΟΛΟΦ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 0vs
ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΙΜΠΟΡ 0vs
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΡΤΙΖAΝ 1vs
ΡΟΣΤΟΦ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΡAΒΑ 2vs
HASK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΕΖ ΜΟΣΤAΡ 1vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 1
GRYKA DRENASI -vs
KF DUKAGJINI -
ΜΛAΝΤΟΣΤ -vs
ΡΙΝΤ -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ΟΡΙΤΖΕΝΤ -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ -vs
ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ -
ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ -vs
ΜΙΟΝΤAΛΕΝ -
DEPOS HORNÍ SUCHA -vs
BOHUMIN -
ΚAΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ -vs
ΜΠΑΝΤ ΓΚΛΕΙΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ -
ΣΚΒΕΤΣΑΤ -vs
ST. MARGARETHEN -
ΜAΝΣΟΥΕΡΘ -vs
ASK TRUMAU -
FLORIDSDORF -vs
SC ORTH/DONAU -
KORNBERG FELDBACH -vs
ΜΕΤΕΡΣΝΤΟΡΦ -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ -vs
ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ ΙΙ -
GRATKORN -vs
BRUCK MUR -
SV PACHERN -vs
WILDON -
ΓΚΝΑΣ -vs
ΓΚΛΕΙΣΝΤΟΡΦ 1919 -
ΧΟΛΖΓΟΥΙΚΕΝΤΕΡ -vs
WESTFALIA WICKEDE -
SV WILHELMSHAVEN -vs
FW ZETEL -
ST. MARGARETHEN -vs
SV ANDRITZ -
ΚAΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ -vs
ΜΠΑΝΤ ΓΚΛΕΙΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ -
ΓΚAΛΓΟΥΕΙ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΣΕΝΤ ΠAΤΡΙΚΣ ΑΘΛΕΤΙΚ -
ΝΤΑΝΤAΛΚ -vs
ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤAΟΥΝ -
ORANGE COUNTY SC -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ -
Ο Αχμέντ Χασάν έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο με την Λαμία πλασάροντας από κοντά άουτ.
Στο 0-0 έμεινε ο Ολυμπιακός με την Λαμία εκτός έδρας στο πρώτο ημίχρονο, με τον Αχμέντ Χασάν να χάνει την μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο 45λεπτο...