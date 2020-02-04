Λαμία - Ολυμπιακός: Με το πανό για την Θύρα 7 οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» (vid)

Το Σάββατο είναι το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7 και οι φίλοι του Ολυμπιακού, πήραν μαζί τους και στη Λαμία το πανό που έχει πάνω του τα πρόσωπα όλων των άτυχων φιλάθλων που έχασαν την ζωή τους εκείνη την μέρα μετά το ματς με την ΑΕΚ...
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΝΑΝΤ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΑΝΖΕ -
ΛΙΛ -vs
ΡΕΝ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 134vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 139
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 103vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 100vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 117vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 137vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 119vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 115vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 96vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 113vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 108vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 105
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -
ΒΕΦ ΡΙΓΑ -vs
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
NYMBURK -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΜΟΡΝΑΡ -
ΝΕΠΤΟΥΝΑΣ -vs
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -
ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ -vs
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -
ΠΑΟΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΑΝΖΕ -
ΛΙΛ -vs
ΡΕΝ -
ΝΑΝΤ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΚAΡΝΤΙΦ -vs
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -
ΝΤΕΡΜΠΙ -vs
ΝΟΡΘAΜΠΤΟΝ ΤAΟΥΝ -
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ -vs
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ -
ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΤΣAΧ 1vs
ΑΡΑΓΚΑΤΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΒΑΡΝΤΕΝΙ 1906 0vs
ΖΟΥΓΚΝΤΙΝΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 3vs
ΓΚΟΥΡΙΑ ΛΑΝΝΧΟΥΚΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SOZOPOL 3vs
ROZOVA DOLINA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΣΝΑ ΤΣΕΡΝΙΓΚΟΦ 1vs
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DNIPRO U21 1vs
MAGDALINOVKA 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ 2vs
ΜΕΤΑΛΟΥΡ ΖΑΠΟΡΙΤΖΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KF LLAPI 1vs
KF BALLKANI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΝΤΕΝΣΕ 1vs
ΡAΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤΟΥΛΙΤΣΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
LABUNISHTA 2vs
KF KEK-U 0
ΤΕΛΙΚΟ
KALUSH 0vs
ΑΓΚΡΟΜΠΙΖΝΕΣ ΒΟΛΟΤΣΙΣΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KARNOBAT OFK 1vs
ΣΜΕΝΤΕΡΕΒΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΟΡ ΒΟΛΓΚΟΓΚΡAΝΤ 5vs
AKADEMIJA PANDEV 1
ΤΕΛΙΚΟ
RABOTNICKI SKOPJE 0vs
ΤΟΜ ΤΟΜΣΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ 0vs
ΟΡΙΤΖΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΝΤΕΡΣ 3vs
SHKENDIJA 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 1vs
ΠΡΙΜΠΡΑΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ASU POLI TIMISOARA 5vs
FORTUNA BECICHERECU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤAΜΠΑΕΚ 2vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 0vs
ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΙΜΠΟΡ 0vs
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 2vs
ΣΟΚΟΛΟΦ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΕΖ ΜΟΣΤAΡ 1vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΡΤΙΖAΝ 1vs
ΡΟΣΤΟΦ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΡAΒΑ 2vs
HASK 0
GRYKA DRENASI -vs
KF DUKAGJINI -
ΜΛAΝΤΟΣΤ -vs
ΡΙΝΤ -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ΟΡΙΤΖΕΝΤ -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ -vs
ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ -
ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ -vs
ΜΙΟΝΤAΛΕΝ -
DEPOS HORNÍ SUCHA -vs
BOHUMIN -
KORNBERG FELDBACH -vs
ΜΕΤΕΡΣΝΤΟΡΦ -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ -vs
ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ ΙΙ -
ΚAΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ -vs
ΜΠΑΝΤ ΓΚΛΕΙΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ -
ΣΚΒΕΤΣΑΤ -vs
ST. MARGARETHEN -
ΜAΝΣΟΥΕΡΘ -vs
ASK TRUMAU -
FLORIDSDORF -vs
SC ORTH/DONAU -
ΓΚΝΑΣ -vs
ΓΚΛΕΙΣΝΤΟΡΦ 1919 -
GRATKORN -vs
BRUCK MUR -
SV PACHERN -vs
WILDON -
ΧΟΛΖΓΟΥΙΚΕΝΤΕΡ -vs
WESTFALIA WICKEDE -
ΚAΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ -vs
ΜΠΑΝΤ ΓΚΛΕΙΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ -
SV WILHELMSHAVEN -vs
FW ZETEL -
ST. MARGARETHEN -vs
SV ANDRITZ -
ΓΚAΛΓΟΥΕΙ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΣΕΝΤ ΠAΤΡΙΚΣ ΑΘΛΕΤΙΚ -
ΝΤΑΝΤAΛΚ -vs
ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤAΟΥΝ -
ORANGE COUNTY SC -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ -
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στη Λαμία για το παιχνίδι του Κυπέλλου με την τοπική ομάδα και μαζί τους είχαν και το πανό για τα θύματα της Θύρας 7.
Το Σάββατο είναι το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7 και οι φίλοι του Ολυμπιακού, πήραν μαζί τους και στη Λαμία το πανό που έχει πάνω του τα πρόσωπα όλων των άτυχων φιλάθλων που έχασαν την ζωή τους εκείνη την μέρα μετά το ματς με την ΑΕΚ...