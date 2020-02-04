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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Λαμία - Ολυμπιακός: Με το πανό για την Θύρα 7 οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» (vid)

Λαμία - Ολυμπιακός: Με το πανό για την Θύρα 7 οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» (vid)

Λαμία - Ολυμπιακός: Με το πανό για την Θύρα 7 οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» (vid)

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στη Λαμία για το παιχνίδι του Κυπέλλου με την τοπική ομάδα και μαζί τους είχαν και το πανό για τα θύματα της Θύρας 7.

Το Σάββατο είναι το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7 και οι φίλοι του Ολυμπιακού, πήραν μαζί τους και στη Λαμία το πανό που έχει πάνω του τα πρόσωπα όλων των άτυχων φιλάθλων που έχασαν την ζωή τους εκείνη την μέρα μετά το ματς με την ΑΕΚ...

 

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