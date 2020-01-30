ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης: Τα γκολ των Μάνταλου, Αλμπάνη (vids)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
LIVE
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 32vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 40
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
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ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 40
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
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ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
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ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 115vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 125vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 106vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 127vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 125vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 100vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 120
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
LIVE
OK BUDVA 0vs
ZENIT ST. PETERSBURG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1vs
ΤΡΕΝΤΙΝΟ 3
LIVE
USV HITZENDORF 0vs
FELDKIRCHEN 2
LIVE
DSG FERLACH 0vs
MARIA SAAL 0
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX RISING 0vs
ΣΙΝΣΙΝAΤΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ 3vs
NTX RAYADOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1vs
ΣΛΟΒAΤΣΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΛΟΧ 0vs
SMOLEVICHI-STI 3
ΤΕΛΙΚΟ
MARBELLA 2vs
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΜAΖ 1vs
ΒΟΛΓΚΑΡ ΟΥΛΙAΝΟΦΣΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 1vs
ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜAΡΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LOZOVATKA 6vs
FK OLYMPIK KROPYVNTS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΙΑΝΓΚΡAΙ ΓΙΟΥΝ. 2vs
ΠΟΡΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΟΥΖAΟΥ 1vs
UNIREA SLOBOZIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ 1vs
ΣΛΑΤΣΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ 1vs
WISLOKA DEBICA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥAΝΓΚ ΤΧΟΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. 0vs
ΠΡΑΤΣΟΥAΠ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PERLYNA PODILLYA 1vs
KRASYLIV 0
ΤΕΛΙΚΟ
RHEINDORF ALTACH 3vs
ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
RENOVA 2vs
MACVA SABAC 1
ΤΕΛΙΚΟ
HASK 1vs
ΚΡΣΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 3vs
ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TALLINNA KALEV 0vs
ΚΟΥΡΕΣAΡΕ 2
GOSTIVAR -vs
FK SKOPJE -
LUNER SV -vs
HOMBRUCHER FV 09 -
GERMANIA BIEBER -vs
GROSSKROTZENBURG -
WANNE EICKEL -vs
ASC 09 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΓΚΡΙΣΧAΙΜ 1916 -vs
NEU-ISENBURG -
FC ROJ -vs
VFB GUNNIGFELD -
GLUCKAUF HABBELRATH -vs
SPVG FRECHEN -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ -vs
TURK-SPORT BIELEFELD -
ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
PSV WESEL -
SLAVIA RUDA SLASKA -vs
JASTRZAB BIELSZOWICE -
RACING LUXEMBOURG -vs
ETZELLA ETTELBRUCK -
ΤΕΛΙΚΟ
RAM/SALISBURY 2vs
BUBLIK/KUKUSHKIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
DODIG/POLASEK 1vs
PURCELL/SAVILLE 2
ΤΕΛΙΚΟ
KREJCIKOVA/MEKTIC 2vs
KICHENOK/BOPANNA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΡΤΙ ΑΣΛΕΙ 0vs
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/DODIG 0vs
DABROWSKI/KONTINEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ 0vs
GARBINE MUGURUZA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΤΕΡΕΡ ΡΟΤΖΕΡ 0vs
ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΝΟΒΑΚ 3
Η Ενωση έχει πάρει από νωρίς το προβάδισμα κόντρα στους Αρκάδες και βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκριση