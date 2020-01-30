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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης: Τα γκολ των Μάνταλου, Αλμπάνη (vids)

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης: Τα γκολ των Μάνταλου, Αλμπάνη (vids)

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης: Τα γκολ των Μάνταλου, Αλμπάνη (vids)

Η Ενωση έχει πάρει από νωρίς το προβάδισμα κόντρα στους Αρκάδες και βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκριση 

Με δύο «κολλητά» γκολ των Μάνταλου (14') και Αλμπάνη (17'), η ΑΕΚ προηγείται 2-0 του Αστέρα Τρίπολης και σε συνάρτηση το 1-1 της πρώτης αναμέτρησης του ζευγαριού, βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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