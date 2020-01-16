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    ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1

    vs

    ΑΕΚ 1

    LIVE MATCH
ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ: Ο Ολιβέιρα ισοφαρίζει σε 1-1 με πέναλτι (vid)

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ: Ο Ολιβέιρα ισοφαρίζει σε 1-1 με πέναλτι (vid)

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ: Ο Ολιβέιρα ισοφαρίζει σε 1-1 με πέναλτι (vid)

Η ΑΕΚ στο 33' φτάνει στην ισοφάριση με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ολιβέιρα.

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Ο Έλντερ Λόπες ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Μουνάφο και ο Ολιβέιρα που ανέλαβε την εκτέλεση νίκησε τον Παπαδόπουλο και έκανε το 1-1 για την ΑΕΚ.

 

 

 

 

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