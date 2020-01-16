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    ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1

    vs

    ΑΕΚ 1

    LIVE MATCH
ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ: Με τρομερό γυριστό ο Κρέσπι το 1-0 (vid)

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ: Με τρομερό γυριστό ο Κρέσπι το 1-0 (vid)

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ: Με τρομερό γυριστό ο Κρέσπι το 1-0 (vid)

Ο Αστέρας Τρίπολης παίρνει το προβάδισμα με ένα εξαιρετικό γκολ από τον Κρέσπι.

Φενέρμπαχτσε - Μπαρτσελόνα με σούπερ προσφορά* & Live Streaming* | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Στο 20' οι Αρκάδες έφυγαν στην αντεπίθεση, ο Μουνάφο σέντρα από τα δεξιά και ο Κρέσπι με ένα εκπληκτικό γυριστό νίκησε τον Τσιντώτα και έγραψε το 1-0!

 

 

 

 

 

 

 

 

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