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    ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1

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    ΑΕΚ 1

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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ: Το γκολ του Ολιβέιρα που δεν μέτρησε ως οφσάιντ (vid)

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ: Το γκολ του Ολιβέιρα που δεν μέτρησε ως οφσάιντ (vid)

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ: Το γκολ του Ολιβέιρα που δεν μέτρησε ως οφσάιντ (vid)

Στο 8' ο Ολιβέιρα σκόραρε για την ΑΕΚ, αλλά ο βοηθός σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ.

Ο Μάνταλος εκτέλεσε το φάουλ και ο Ολιβέιρα βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε ως οφσάιντ.

 

 

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