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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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ΑΕΚ: Με 4-2-3-1 και Μάνταλο πίσω από τον Ολιβέιρα στην Τρίπολη (pic)

ΑΕΚ: Με 4-2-3-1 και Μάνταλο πίσω από τον Ολιβέιρα στην Τρίπολη (pic)

ΑΕΚ: Με 4-2-3-1 και Μάνταλο πίσω από τον Ολιβέιρα στην Τρίπολη (pic)

Ο Μάσιμο Καρέρα επιλέγει το 4-2-3-1 για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολης. Βασικός ο Βέρντε, πίσω από τον προωθημένο Ολιβέιρα ο Μάνταλος.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

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