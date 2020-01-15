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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Ολυμπιακός - Καλαμάτα: Λοβέρα και Γκερέρο κάνουν το 2-0 (vids)

Ολυμπιακός - Καλαμάτα: Λοβέρα και Γκερέρο κάνουν το 2-0 (vids)

Ολυμπιακός - Καλαμάτα: Λοβέρα και Γκερέρο κάνουν το 2-0 (vids)

Εύκολα ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων από το 17' με τέρματα των Λοβέρα και Γκερέρο.

Οι ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 3' με εξαιρετική ενέργεια και τελείωμα από τον Λοβέρα. Στο 17' ο Γκερέρο με ωραίο τελείωμα έγραψε το 2-0.

 

 

 

 

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