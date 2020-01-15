Ολυμπιακός - Καλαμάτα: Λοβέρα και Γκερέρο κάνουν το 2-0 (vids)

Οι ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 3' με εξαιρετική ενέργεια και τελείωμα από τον Λοβέρα. Στο 17' ο Γκερέρο με ωραίο τελείωμα έγραψε το 2-0.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
LIVE
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
LIVE
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 39vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 31
LIVE
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 6vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 11
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΞAΝΘΗ 1
LIVE
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 39vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 31
LIVE
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 6vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 11
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 107vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 123vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 121vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 128vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 97vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 128vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 103
LIVE
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΑΕΚ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
LIVE
GALATASARAY 35vs
RYTAS 45
LIVE
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 30vs
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 25
LIVE
ΤΡΕΝΤΟ 6vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ 10
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
LIVE
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 53vs
BAXI MANRESA 57
LIVE
GAZIANTEP 56vs
VEF RIGA 55
LIVE
ΠΑΟΚ 8vs
DIJON 8
ΤΕΛΙΚΟ
NIZHNY NOVGOROD 82vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 76
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -
ΒΟΝΝΗ -vs
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -
ZARAGOZA -vs
NEPTUNAS -
SASSARI -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
LIVE
ΝΙΜ 0vs
ΡΕΝ 0
LIVE
ΑΜΙAΝ 0vs
ΡΕΜΣ 0
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΚAΡΝΤΙΦ -
LIVE
SZOMBIERKI BYTOM 11vs
SOSNICA GLIWICE 0
LIVE
ΧAΡΤΜΠΕΡΓΚ 2vs
ΒAΙΤΣ 0
LIVE
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ Β` 1vs
CF UNIAO SERPENSE 1
LIVE
EINTRACHT NORTHEIM 0vs
ROT-WEISS ERFURT 3
LIVE
ΟΜΠΕΡΧAΟΥΖΕΝ 2vs
RSV MEINERZHAGEN 1
LIVE
ΑΟΥΕΡΜΠΑΧ 2vs
PLAUEN 0
LIVE
ΛΙΧΤΕΝΜΠΕΡΓΚ 0vs
STRAUSBERG 0
LIVE
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΛΕΙΨΙΑΣ 0vs
ΓΚΡΙΜΑ 0
LIVE
HILDEN 0vs
ΒΟΥΠΕΡΤAΛΕΡ 0
LIVE
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2 0vs
SCHONNEBECK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 3vs
ΖΙΧΛAΒΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΕΝΤΣΙΝ 0vs
ΚAΡΒΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ 2vs
ΟΛΙΜΠΙΑ ΕΛΜΠΛAΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΤAΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ 4vs
STRUMSKA SLAVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΙΡAΜ 2vs
ΝΑΚΧΟΝ ΡΑΤΣAΣΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΜΠΛΙΝ ΜΙΧΑΛΟΒΤΣΕ 1vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ ΜΠΑΡΤΕΖΟΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ Β` 3vs
ΒΙΤΟΡΙΑ ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ U23 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠAΡΤΑΚ ΒAΡΝΑ 2vs
SOZOPOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒAΡΝΑ 1vs
CHERNOMORETS BALCHIK 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2vs
TIRANA 1
ΤΕΛΙΚΟ
DUNAV 2010 RUSE 3vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΡΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 6vs
MARITSA PLOVDIV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΑΡAΟΥ 1vs
ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΝΤΖ 4vs
ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NYIREGYHAZA 0vs
FK KOSICE 0
ΤΕΛΙΚΟ
SAARBRUCKEN 4vs
GROSSASPACH 0
ΤΕΛΙΚΟ
KF FERIZAJ 4vs
RENOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
SKENDERBEU KORCE 4vs
ΤΕΟΥΤΑ ΝΤΟΥΡΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BUDAPEST HONVED 2vs
PARTIZANI TIRANA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΡΕΝΤΣΒAΡΟΣ 0vs
ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΙΝΣΜΠΑΡΙΣΙΚΑ 1vs
ΜΙΝΑΤΖ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΡΑ 3vs
ΖΑΛΑΕΓΚΕΡΣΕΓΚΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΕΚΑ 1vs
ΣΛΟΒAΤΣΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 0vs
PROSTEJOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 0vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΑΚΛΕΣ B` 5vs
ΝΤΕ ΓΚΡAΑΦΣΑΠ B` 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΥΡ. ΚΙΚΕΡΣ 4vs
ROT-WEISS ESSEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΜΖAΛΕ 3vs
NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 4
ΤΕΛΙΚΟ
LLANEROS GUANARE 1vs
GRAN VALENCIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΝΣ 1vs
ΞΑΜAΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MOL FEHERVAR 0vs
ΜΠΟΧΟΥΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ 1vs
ΒΟΛΤΣAΝΚΑ ΒΟΛΚΑ ΠΕΛΚΙΝΣΚΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΓΚ 0vs
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠAΒΑ 1vs
ΧΛΟΥΤΣΙΝ 1
ΚΛΙΝΤΣΕΝΙ -vs
SABAH -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ROGASKA -
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ -vs
RKS RADOMSKO -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ -vs
LUPO-MARTINI -
ΑΡAΓΚΟΥΑ -vs
TRUJILLANOS -
VOHWINKEL -vs
SG UNTERRATH U19 -
SCHAFFHAUSEN -vs
BLACK STARS BASEL -
GOIANIA -vs
TAGUATINGA CA -
FC MONHEIM -vs
SW DUSSELDORF -
ΟΜΒΕΡΓΚ -vs
ΜΠΟΧΟΛΤ -
ΦΟΥΝΤAΣΙΟΝ ΑΙΦΙ -vs
ΛAΛΑ -
JUVENTUDE-RS -vs
ΓΚΡΕΜΙΟ -
ΑΝΓΚΟΣΤΟΥΡΑ -vs
ΜΠΟΛΙΒAΡ -
BRUJOS MARIO CALVO -vs
ΦΑΣ -
ΖΑΜΟΡΑ -vs
HERMANOS COLMENARES -
ATLETICO VICTORIA -vs
ATLETICO GUIMAR -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΠΕΝΤΕ ΡΟΙΓΚ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0vs
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ 2vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΠΕΛΟΒΑ, ΓΙAΝΑ 0vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
WANG XINYU 2vs
ΦΑΛΚΟΝΙ ΙΡΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΙΓΙΑ ΧΙΡΟΚΙ 2vs
NOAH RUBIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΡΕΡΟ ΑΛΒAΡΕΖ ΕΥΑ 0vs
LESLEY PATTINAMA 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEE DUCKHEE 2vs
ΤΖΙΑΝΕΣΙ ΑΛΕΣAΝΤΡΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ 2vs
ΟΦΝΕΡ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙAΝΙ ΡΕΚΑ-ΛΟΥΚΑ 0vs
ALEXANDRA KIICK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚAΙΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ 0vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΤΣΟΒΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 1vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 2vs
ΣΑΝΤΙΓΙAΝ ΑΚΙΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ 0vs
ΝΤΙΕΖ ΣΤΙΒΕΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΒΙΑΤΚΟΒΣΚΙ ΤAΙ-ΣΟΝ 0vs
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ 2vs
ΓΚΑΡΣΙΑ-ΛΟΠΕΖ ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
DUSTIN BROWN 0
Εύκολα ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων από το 17' με τέρματα των Λοβέρα και Γκερέρο.
Οι ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 3' με εξαιρετική ενέργεια και τελείωμα από τον Λοβέρα. Στο 17' ο Γκερέρο με ωραίο τελείωμα έγραψε το 2-0.