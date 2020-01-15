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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Λαμία - Τρίκαλα: Προβάδισμα από την άσπρη βούλα οι γηπεδούχοι κι άμεση ισοφάριση (vids)

Λαμία - Τρίκαλα: Προβάδισμα από την άσπρη βούλα οι γηπεδούχοι κι άμεση ισοφάριση (vids)

Λαμία - Τρίκαλα: Προβάδισμα από την άσπρη βούλα οι γηπεδούχοι κι άμεση ισοφάριση (vids)

Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπιανκόνι η Λαμία άνοιξε το σκορ απέναντι στα Τρίκαλα, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν λίγα λεπτά αργότερα με τον Πέλκα.

Η Λαμία φάνηκε να βάζει... τίτλους τέλους στην υπόθεση πρόκριση με το γρήγορο γκολ του Μπιανκόνι από το σημείο του πέναλτι, όμως τα Τρίκαλα με το τέρμα του Πέλκα μπήκαν και πάλι στο κυνήγι της πρόκρισης.

 

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