ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Το 2-0 του Πέλκα και το 2-1 του Κοροβέση (vids)

Ο Δημήτρης Πέλκας από τα 11 βήματα έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ στον επαναληπτικό με τον ΟΦΗ, με τον Κοροβέση λίγα λεπτά αργότερα να μειώνει για τους Κρητικούς και να μην πανηγυρίζει το τέρμα του απέναντι στην πρώην του ομάδα.
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ΟΦΗ 1
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ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 128vs
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
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ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ 0
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ΠΑΡΤΙΖAΝ ΜΠΑΡΤΕΖΟΦ 0
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ΒΙΤΟΡΙΑ ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ U23 3
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ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΡΝΑ 0
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ΓΚΑΡΣΙΑ-ΛΟΠΕΖ ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ 0
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DUSTIN BROWN 0
Ο ΠΑΟΚ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πέλκα έκανε το 2-0 με τον ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να μειώνουν σε 2-1 λίγα λεπτά αργότερα με τέρμα του Κοροβέση.
Ο Δημήτρης Πέλκας από τα 11 βήματα έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ στον επαναληπτικό με τον ΟΦΗ, με τον Κοροβέση λίγα λεπτά αργότερα να μειώνει για τους Κρητικούς και να μην πανηγυρίζει το τέρμα του απέναντι στην πρώην του ομάδα.