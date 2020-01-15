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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Το 2-0 του Πέλκα και το 2-1 του Κοροβέση (vids)

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Το 2-0 του Πέλκα και το 2-1 του Κοροβέση (vids)

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Το 2-0 του Πέλκα και το 2-1 του Κοροβέση (vids)

Ο ΠΑΟΚ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πέλκα έκανε το 2-0 με τον ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να μειώνουν σε 2-1 λίγα λεπτά αργότερα με τέρμα του Κοροβέση.

Ο Δημήτρης Πέλκας από τα 11 βήματα έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ στον επαναληπτικό με τον ΟΦΗ, με τον Κοροβέση λίγα λεπτά αργότερα να μειώνει για τους Κρητικούς και να μην πανηγυρίζει το τέρμα του απέναντι στην πρώην του ομάδα.

 

 

 

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