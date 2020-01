Ολυμπιακός: «Επιστροφή στο σπίτι μας» (vid)

Μετά την τιμωρία των δύο αγωνιστικών για όσα έγιναν στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί και πάλι με κόσμο στο σημερινό ματς Κυπέλλου με την Καλαμάτα. Στην επιστροφή των φιλάθλων αναφέρθηκαν με μήνυμά τους οι Πειραιώτες γράφοντας στο επίσημο twitter της ομάδας: «Επιστροφή στο σπίτι μας αύριο! Σας περιμένουμε όλους εκεί!».

Επιστροφή στο σπίτι μας αύριο! Σας περιμένουμε όλους εκεί! / Returning to our home tomorrow! We look forward to seeing you all there! #Olympiacos #GreekCup #OLYKAL #Karaiskaki #Fans pic.twitter.com/AqwBSa9xnq

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 14, 2020