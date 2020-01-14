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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Άρης - Ξάνθη: Ο Ιντέγε κάνει το 2-1 με προβολή (vid)

Άρης - Ξάνθη: Ο Ιντέγε κάνει το 2-1 με προβολή (vid)

Άρης - Ξάνθη: Ο Ιντέγε κάνει το 2-1 με προβολή (vid)

Στο 60' ο Ιντέγε βάζει μπροστά στο σκορ τον Άρη απέναντι στην Ξάνθη.

Ο Άρης κατάφερε να γυρίσει το ματς στο 60' απέναντι στην Ξάνθη. Ο Λάρσον έκανε τη σέντρα (από θέση οφσάιντ) και ο Ιντέγε με προβολή έκανε το 2-1 για τους «κίτρινους».

 

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