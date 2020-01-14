Άρης - Ξάνθη: Ο Ιντέγε κάνει το 2-1 με προβολή (vid)

Ο Άρης κατάφερε να γυρίσει το ματς στο 60' απέναντι στην Ξάνθη. Ο Λάρσον έκανε τη σέντρα (από θέση οφσάιντ) και ο Ιντέγε με προβολή έκανε το 2-1 για τους «κίτρινους».
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2
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ΑΡΗΣ 2vs
ΞAΝΘΗ 1
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 19
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 60vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 75vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 88vs
ΜΙΛAΝΟ 68
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ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 62vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 45
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ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 9vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 10
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΡΜΑ 2vs
LECCE 0
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ΜΙΛAΝΟ 68
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ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 110vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 101vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 113vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 104vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 115vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 112vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 128vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 99
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ΑΡΗΣ 2vs
ΞAΝΘΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2
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UMANA REYER VENEZIA 19vs
GERMANI BAS. BRESCIA 13
ΤΕΛΙΚΟ
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ 78vs
ΜΟΝΑΚΟ 84
UNICAJA -vs
JOVENTUT BADALONA -
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MORNAR BAR 20vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ 7
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ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ 16vs
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ 16
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ 101vs
SIG STRASBOURG 94
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LIETKABELIS 68vs
FILOU OOSTENDE 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 84vs
BANDIRMA B.I.K. 96
ΤΕΛΙΚΟ
BESIKTAS 96vs
HAPPY CASA BRINDISI 67
ΟΡΤΕΖ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
NYMBURK -
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -vs
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ -
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ -vs
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ -
ΜΠΛAΚΠΟΥΛ -vs
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -
ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ -
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WIENERBERG 0vs
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ Β` 0
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ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 2vs
ΧAΡΝΤΜΠΕΡΓΚ 2
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STEELE 03/09 1vs
SCHWARZ-WEISS ESSEN 4
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UNION SANDERSDORF 0vs
ΤΣΕΜΙ ΛΕΙΨΙΑΣ 0
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TRUJILLANOS 1vs
GRAN VALENCIA 0
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SCHWACHHAUSEN 0vs
VFB ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 3
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ΑΛΕΜΑΝΙΑ ΑΑΧΕΝ 3vs
VELBERT 0
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ADLER UNION FRINTROP 3vs
ROT-WEISS DEUTEN 0
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ΝΤΕ ΤΡΕΦΕΡΣ 0vs
ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ B` 1
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VFB SCHWELM 0vs
TSV BEYENBURG 0
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ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣAΝΤΑ ΦΕ 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚAΛΙ 1
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ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 1vs
ΧAΙΝΤΟΥΚ 1
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STRUGA 0vs
VLLAZNIA SHKODER 2
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KAPOSVARI RAKOCZI 4vs
SUMQAYIT 3
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ΠAΞΙ 1vs
ΜΠΟΤΟΣAΝΙ 2
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ΓΙΟΝΓΚ ΝΕΚ 1vs
ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ B` 4
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ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 1vs
ATLETIK KUKLEN 1
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KUALA LUMPUR FA 1vs
ΤΕΡΕΝΓΚAΝΟΥ 0
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ELVERSBERG 0vs
ΡΟΝΤΙΝΓΚΧAΟΥΖΕΝ 3
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ΣΕΓΚΕΝΤ 2011 0vs
ΣΒΙΚAΟΥ 2
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SV GUNTAMATIC RIED 2vs
SKN ST. POLTEN 3
ΤΕΛΙΚΟ
UJPEST 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JONG FC EMMEN 2vs
ΚΑΜΠΟΥΡ B` 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 1vs
ΒΙΤΟΡΟΥΛ ΚΟΝΣΤAΝΤΑ 0
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ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ 2vs
ΧΕΡΕΝΦΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΙΓΕΚ 2vs
ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 1
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ΛΟΥΓΚAΝΟ 2vs
ΧAΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 4
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ZILINA 6vs
SPORT PODBREZOVA 0
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ΑΟΥΕ 2vs
ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ 3
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GROSUPLJE 1vs
ΣΛΟΒAΤΣΚΟ 6
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ΧAΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 4vs
ΛΟΥΓΚAΝΟ 2
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SELECCION AFE 0vs
BEIJING GUOAN 1
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LAUSANNE-SPORT 0
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ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ 2vs
ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 1
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ΧΟΡΝ 6
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ΑΡΝΤΑΓΚΕΡ 0vs
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AUSTRIA WIEN II 2vs
ΣΛΟΒAΚΟ Β 1
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ΚΟΛΝΤΙΝΓΚ 4vs
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3
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ΜΠΛAΟΥ ΒAΙΣ ΛΙΝΤΣ 3vs
DONAU LINZ 1
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ΒΙΕΝΕΡ ΛAΙΝΙΕΝ 2
ΜΟΝAΓΚΑΣ -vs
ΛAΛΑ -
ΖΑΜΟΡΑ -vs
ΑΡAΓΚΟΥΑ -
ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΓΚΟΥΑΓΙAΝΑ -vs
ΑΝΓΚΟΣΤΟΥΡΑ -
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MATTHEW EBDEN 0
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ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 2
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ΓΚΟΜΠΟΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ 2vs
JUAN PABLO FICOVICH 0
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ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ 2vs
NAM JI SUNG 1
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ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2vs
ΛAΤΣΚΟ ΛΟΥΚΑΣ 0
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ΓΙΑΚΟΥΠΟΒΙΤΣ ΝΤΑΛΙΛΑ 0
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HAN XIN-YUN 0
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ΝΙΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 2
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ΙΝΓΚΛΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ 2
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ΜΠΟΥΣAΡΝΤ ΕΖΕΝΙ 2vs
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 1
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ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ 2vs
ΛΕΝΖ ΧΟΥΛΙAΝ 0
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ΣΚΟΥΛΚΕΙΤ ΤΡΙΣΤΑΝ 1vs
JUAN VARILLAS 2
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ΚΟΤΣΙΑΡΕΤΟ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ 2vs
ΣΚΟΥΦΣ ΜΠΙΜΠΙAΝΕ 1
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ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ 0vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΓΚΕΝΚΑΜΠ ΡΙΤΣΕΛ 0vs
WANG XIYU 2
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ΣΑΒΙΝΙΚ ΒΑΛΕΡΙΑ 2vs
ΜΠAΙΝΣ ΝAΙΚΤΑ 0
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MARIA OSORIO SERRANO 2vs
ΚΟΣΤΙΤΣ ΝΑΤAΛΙΑ 1
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ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 2vs
MARTIN KLIZAN 0
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ΓΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ 1vs
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 2
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DANIEL ELAHI GALAN 2vs
ΜΠAΛΝΤΙ ΦΙΛΙΠΟ 0
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MATS MORAING 0vs
ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΖ ΖΟAΟ 2
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ΚAΒΣΙΤΣ ΜΠΛΑΖ 2vs
JAY CLARKE 1
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ΦΛΙΝΚ ΒΑΡΒAΡΑ 2vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ 0
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ALEXANDRA KRUNIC 0vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 2
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ΛΟΤΝΕΡ ΑΝΤΟΝΙΑ 2vs
ΚAΒΑ ΚΑΤΑΡΖΙΝΑ 0
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ΝΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ 1vs
ΓΚΡAΜΠΧΕΡ ΤΖΟΥΛΙΑ 0
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ΦΑΜΠΙAΝΟ ΤΟΜΑΣ 0vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙ ΖΕ 1vs
DUDI SELA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 1vs
ΜΟΥΡΑΜAΤΣΟΥ ΧΙΧΙΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ 2vs
ΛΙΟΥ ΦAΝΓΚΤΖΧΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
BERNARD TOMIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝ ΝΤΕ ΤΖΑΝΤΣΧΟΥΛΠ ΜΠΟΤΙΚ 1vs
ΛΕΣΤΙΕΝ ΚΟΝΣΤAΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΟΡΙΑ 2vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ 2vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΟΛΑ ΜΑΤΕΟ 1vs
NICOLA KUHN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙ ΓΚΙΟΥΣΕΠΕ ΜΑΡΤΙΝΑ 2vs
ΟΣΟΥΙΓΚΕ ΓΟΥAΤΝΕΙ 1
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MAIAR ABDELAZIZ 0vs
ΛΙ ΑΝ 2
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ΖΑΠAΤΑ ΜΙΡAΛΕΣ ΜΠΕΡΝΑΜΠΕ 1vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ 2
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ERNESTS GULBIS 2vs
ΚΡΕΣΙ ΜΑΞΙΜ 0
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ΜΟΤ ΜΠΛΕΙΚ 2vs
ΣΟΟΥΖΑ ΠΕΝΤΡΟ 0
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ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ 2vs
ΡΑΚΧΙΜΟΒΑ ΚΑΜΙΛΑ 0
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MATTHIAS BACHINGER 2vs
JASON KUBLER 0
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ΜΠΟΥΣΚΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 1
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ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ 2
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YANINA WICKMAYER 2
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ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ 2
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IVANA POPOVIC 0
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ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ 2vs
ΡΟΛΑ ΜΠΛΑΖ 0
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ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ 0vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ 2
Στο 60' ο Ιντέγε βάζει μπροστά στο σκορ τον Άρη απέναντι στην Ξάνθη.
Ο Άρης κατάφερε να γυρίσει το ματς στο 60' απέναντι στην Ξάνθη. Ο Λάρσον έκανε τη σέντρα (από θέση οφσάιντ) και ο Ιντέγε με προβολή έκανε το 2-1 για τους «κίτρινους».