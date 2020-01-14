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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Άρης - Ξάνθη: Το 0-1 με τον Φοσέ (vid)

Άρης - Ξάνθη: Το 0-1 με τον Φοσέ (vid)

Άρης - Ξάνθη: Το 0-1 με τον Φοσέ (vid)

Η Ξάνθη πήρε το προβάδισμα μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης επί του Άρη με γκολ του Φοσέ.

Στο 22' ο Φοσέ έγινε αποδέκτης μιας όμορφης κάθετης (από θέση οφσάιντ όμως), πέρασε και τον Κουέστα και πλάσαρε, κάνοντας το 0-1 για την Ξάνθη που ισοφάρισε σε εκείνο το σημείο το σκορ του πρώτου αγώνα.

 

 

 

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