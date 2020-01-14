Άρης - Ξάνθη: Το 0-1 με τον Φοσέ (vid)

Στο 22' ο Φοσέ έγινε αποδέκτης μιας όμορφης κάθετης (από θέση οφσάιντ όμως), πέρασε και τον Κουέστα και πλάσαρε, κάνοντας το 0-1 για την Ξάνθη που ισοφάρισε σε εκείνο το σημείο το σκορ του πρώτου αγώνα.
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2
LIVE
ΑΡΗΣ 2vs
ΞAΝΘΗ 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
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ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 58vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 54
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 75vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 84
LIVE
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 65vs
ΜΙΛAΝΟ 49
LIVE
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 49vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 31
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΡΜΑ 2vs
LECCE 0
LIVE
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 58vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 54
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ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 65vs
ΜΙΛAΝΟ 49
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ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 49vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 31
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 75vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 84
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 110vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 101vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 113vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 104vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 112vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 115vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 128vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 99
LIVE
ΑΡΗΣ 2vs
ΞAΝΘΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ 78vs
ΜΟΝΑΚΟ 84
UMANA REYER VENEZIA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
UNICAJA -vs
JOVENTUT BADALONA -
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ 101vs
SIG STRASBOURG 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 84vs
BANDIRMA B.I.K. 96
ΤΕΛΙΚΟ
BESIKTAS 96vs
HAPPY CASA BRINDISI 67
ΤΕΛΙΚΟ
LIETKABELIS 68vs
FILOU OOSTENDE 76
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -vs
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -
MORNAR BAR -vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -
ΟΡΤΕΖ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
NYMBURK -
ΜΠΛAΚΠΟΥΛ -vs
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -
ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ -
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -vs
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ -
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ -vs
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ -
LIVE
AUSTRIA XIII 2vs
ΒΙΕΝΕΡ ΛAΙΝΙΕΝ 1
LIVE
WIENERBERG 0vs
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ Β` 0
LIVE
ΜΠΛAΟΥ ΒAΙΣ ΛΙΝΤΣ 1vs
DONAU LINZ 0
LIVE
UNION SANDERSDORF 0vs
ΤΣΕΜΙ ΛΕΙΨΙΑΣ 0
LIVE
TRUJILLANOS 1vs
GRAN VALENCIA 0
LIVE
SCHWACHHAUSEN 0vs
VFB ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 2
LIVE
ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 1vs
ΧAΡΝΤΜΠΕΡΓΚ 2
LIVE
STEELE 03/09 1vs
SCHWARZ-WEISS ESSEN 2
LIVE
ΝΤΕ ΤΡΕΦΕΡΣ 0vs
ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ B` 0
LIVE
ΑΛΕΜΑΝΙΑ ΑΑΧΕΝ 0vs
VELBERT 0
LIVE
ADLER UNION FRINTROP 3vs
ROT-WEISS DEUTEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣAΝΤΑ ΦΕ 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚAΛΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
KAPOSVARI RAKOCZI 4vs
SUMQAYIT 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 1vs
ΧAΙΝΤΟΥΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
STRUGA 0vs
VLLAZNIA SHKODER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΝΓΚ ΝΕΚ 1vs
ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ B` 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΞΙ 1vs
ΜΠΟΤΟΣAΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KUALA LUMPUR FA 1vs
ΤΕΡΕΝΓΚAΝΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 1vs
ATLETIK KUKLEN 1
ΤΕΛΙΚΟ
UJPEST 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JONG FC EMMEN 2vs
ΚΑΜΠΟΥΡ B` 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 1vs
ΒΙΤΟΡΟΥΛ ΚΟΝΣΤAΝΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ 2vs
ΧΕΡΕΝΦΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ELVERSBERG 0vs
ΡΟΝΤΙΝΓΚΧAΟΥΖΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΓΚΕΝΤ 2011 0vs
ΣΒΙΚAΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SV GUNTAMATIC RIED 2vs
SKN ST. POLTEN 3
ΤΕΛΙΚΟ
GROSUPLJE 1vs
ΣΛΟΒAΤΣΚΟ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 4vs
ΛΟΥΓΚAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΙΓΕΚ 2vs
ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΓΚAΝΟ 2vs
ΧAΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ZILINA 6vs
SPORT PODBREZOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟΥΕ 2vs
ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
SELECCION AFE 0vs
BEIJING GUOAN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ 2vs
ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
HERMANOS COLMENARES 3vs
LLANEROS GUANARE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 1vs
LAUSANNE-SPORT 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΝΤΙΝΓΚ 4vs
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
LEOBENDORF 1vs
ΧΟΡΝ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΝΤΑΓΚΕΡ 0vs
ΑΜΣΤΕΤΕΝ 4
ΤΕΛΙΚΟ
AUSTRIA WIEN II 2vs
ΣΛΟΒAΚΟ Β 1
VFB SCHWELM -vs
TSV BEYENBURG -
ΜΟΝAΓΚΑΣ -vs
ΛAΛΑ -
ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΓΚΟΥΑΓΙAΝΑ -vs
ΑΝΓΚΟΣΤΟΥΡΑ -
ΖΑΜΟΡΑ -vs
ΑΡAΓΚΟΥΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 2vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ 2vs
MATTHEW EBDEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
JAQUELINE CRISTIAN 0vs
ΤΡΕΒΙΣAΝ ΜΑΡΤΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΜΚΕ ΤΟΜΠΙΑΣ 0vs
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ 2
ΤΕΛΙΚΟ
YSALINE BONAVENTURE 2vs
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ 2vs
ΜΕΝΕΝΤΕΖ-ΜΑΣΕΙΡΑΣ ΑΝΤΡΙAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΚΒAΝΤΖΕ ΜΑΡΙAΜ 0vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 2vs
ΚΟΛΑΡΙΝΙ ΑΝΤΡΕΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ 0vs
ΜΠΑΠΤΙΣΤ ΧΕΙΛΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2vs
MONA BARTHEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ 2vs
ΛΑΜΑΣΙΝ ΤΡΙΣΤΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΣΟΒΑ ΖΑΝΤΟΙΝΟΦ ΑΛΙΟΝΑ 2vs
ΟΖΓΚΕΝ ΠΕΜΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 2vs
ΤΟΡΠΕΓΚAΡΝΤ ΜΙΧΑΕΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΜΠΟΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ 2vs
JUAN PABLO FICOVICH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ 2vs
NAM JI SUNG 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2vs
ΛAΤΣΚΟ ΛΟΥΚΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DENISA SATRALOVA 2vs
HAN XIN-YUN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ 1vs
ΓΙΑΚΟΥΠΟΒΙΤΣ ΝΤΑΛΙΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 2vs
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΙΝΙΝΑ ΑΝΧΕΛΙΝΑ 0vs
ΝΙΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΣΟΝΟΒΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ 2vs
ΛΟΥ ΖΙΑ-ΖΙΝΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ 1vs
ΙΝΓΚΛΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ 2vs
ΛΕΝΖ ΧΟΥΛΙAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΣAΡΝΤ ΕΖΕΝΙ 2vs
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΟΥΛΚΕΙΤ ΤΡΙΣΤΑΝ 1vs
JUAN VARILLAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΤΣΙΑΡΕΤΟ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ 2vs
ΣΚΟΥΦΣ ΜΠΙΜΠΙAΝΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΓΚΕΝΚΑΜΠ ΡΙΤΣΕΛ 0vs
WANG XIYU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ 0vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MARIA OSORIO SERRANO 2vs
ΚΟΣΤΙΤΣ ΝΑΤAΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 2vs
MARTIN KLIZAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΒΙΝΙΚ ΒΑΛΕΡΙΑ 2vs
ΜΠAΙΝΣ ΝAΙΚΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANIEL ELAHI GALAN 2vs
ΜΠAΛΝΤΙ ΦΙΛΙΠΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ 1vs
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MATS MORAING 0vs
ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΖ ΖΟAΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΙΝΚ ΒΑΡΒAΡΑ 2vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΒΣΙΤΣ ΜΠΛΑΖ 2vs
JAY CLARKE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDRA KRUNIC 0vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΤΝΕΡ ΑΝΤΟΝΙΑ 2vs
ΚAΒΑ ΚΑΤΑΡΖΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ 1vs
ΓΚΡAΜΠΧΕΡ ΤΖΟΥΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΜΠΙAΝΟ ΤΟΜΑΣ 0vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙ ΖΕ 1vs
DUDI SELA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ 2vs
ΛΙΟΥ ΦAΝΓΚΤΖΧΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 1vs
ΜΟΥΡΑΜAΤΣΟΥ ΧΙΧΙΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
BERNARD TOMIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝ ΝΤΕ ΤΖΑΝΤΣΧΟΥΛΠ ΜΠΟΤΙΚ 1vs
ΛΕΣΤΙΕΝ ΚΟΝΣΤAΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΟΡΙΑ 2vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΟΛΑ ΜΑΤΕΟ 1vs
NICOLA KUHN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ 2vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙ ΓΚΙΟΥΣΕΠΕ ΜΑΡΤΙΝΑ 2vs
ΟΣΟΥΙΓΚΕ ΓΟΥAΤΝΕΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MAIAR ABDELAZIZ 0vs
ΛΙ ΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΠAΤΑ ΜΙΡAΛΕΣ ΜΠΕΡΝΑΜΠΕ 1vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤ ΜΠΛΕΙΚ 2vs
ΣΟΟΥΖΑ ΠΕΝΤΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ERNESTS GULBIS 2vs
ΚΡΕΣΙ ΜΑΞΙΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ 2vs
ΡΑΚΧΙΜΟΒΑ ΚΑΜΙΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MATTHIAS BACHINGER 2vs
JASON KUBLER 0
ΤΕΛΙΚΟ
NICOLE GIBBS 2vs
ΜΠΟΥΣΚΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 1
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ΤAΜΠΕΡΝΕΡ ΚAΡΛΟΣ 0vs
ΧAΝΦΜΑΝ ΓΙAΝΙΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΑΝΓΚ ΑΝΤΟΥAΝ 1vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΕΖ ΕΛΛΕΝ 0vs
YANINA WICKMAYER 2
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ΤΖΑΝΤΡΑΜΟΥΛΙΑ ΟΛΙΒΙΑ 0vs
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΒΑ ΕΛΙΤΣΑ 0vs
HARRIET DART 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ 2vs
IVANA POPOVIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ 2vs
ΡΟΛΑ ΜΠΛΑΖ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ 0vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ 2
Η Ξάνθη πήρε το προβάδισμα μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης επί του Άρη με γκολ του Φοσέ.
Στο 22' ο Φοσέ έγινε αποδέκτης μιας όμορφης κάθετης (από θέση οφσάιντ όμως), πέρασε και τον Κουέστα και πλάσαρε, κάνοντας το 0-1 για την Ξάνθη που ισοφάρισε σε εκείνο το σημείο το σκορ του πρώτου αγώνα.