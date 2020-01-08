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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Ξάνθη - Αρης: Το 0-1 με τον Ιντέγε (vid)

Ξάνθη - Αρης: Το 0-1 με τον Ιντέγε (vid)

Ξάνθη - Αρης: Το 0-1 με τον Ιντέγε (vid)

Ο Άρης πήρε προβάδισμα κόντρα στην Ξάνθη χάρη σε τέρμα του Ιντέγε στο 17'.

Ο Φετφατζίδης τροφοδότησε πολύ όμορφα τον Λάρσον, ο οποίος «έκοψε» στη μικρή περιοχή για τον Ιντέγε, με τον τελευταίο να βάζει την προβολή και να κάνει το 0-1 για τους «κίτρινους».

- Δείτε πιο κάτω το γκολ...

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