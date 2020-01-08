Ξάνθη - Αρης: Το 0-1 με τον Ιντέγε (vid)

Ο Φετφατζίδης τροφοδότησε πολύ όμορφα τον Λάρσον, ο οποίος «έκοψε» στη μικρή περιοχή για τον Ιντέγε, με τον τελευταίο να βάζει την προβολή και να κάνει το 0-1 για τους «κίτρινους».
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ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
LIVE
ΞAΝΘΗ 0vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 54vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 80
LIVE
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ 39vs
ΑΕΚ 35
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 0vs
ΠΑΟΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 99vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 103vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 119vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 103vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 117vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 87
LIVE
ΞAΝΘΗ 0vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
LIVE
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 54vs
UMANA REYER VENEZIA 43
LIVE
ΜΟΝΑΚΟ 39vs
GALATASARAY 38
LIVE
ΠΑΡΤΙΖAΝ 62vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 42
LIVE
JOVENTUT BADALONA 12vs
ΑΝΔΟΡΑ 20
ΤΕΛΙΚΟ
RYTAS 86vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ 91
ΤΕΛΙΚΟ
DARUSSAFAKA TEKFEN 73vs
ΤΡΕΝΤΟ 69
LIVE
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ 48vs
GAZIANTEP 42
LIVE
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ 54vs
POLSKI CUKIER TORUN 42
LIVE
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ 39vs
ΑΕΚ 35
LIVE
BAXI MANRESA 27vs
SIG STRASBOURG 14
LIVE
HAPPY CASA BRINDISI 22vs
DIJON 30
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 92vs
LIETKABELIS 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 54vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ 70vs
ZARAGOZA 77
LIVE
ΜΕΡΙΔΑ 0vs
LA NUCIA FC 2
LIVE
ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ 0vs
ΙΜΠΙΖA ΕΙΒΙΣΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 0vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΝΓΚΧAΟΥΖΕΝ 2vs
ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 1vs
ΑΓΙΑΞ Β 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2vs
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΒΕΤ 1vs
ΒΑΑΛΒAΙΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΕΡΧAΟΥΖΕΝ 6vs
ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
AD SANTA ROSA -vs
A.D. I. METAPAN -
Ο Άρης πήρε προβάδισμα κόντρα στην Ξάνθη χάρη σε τέρμα του Ιντέγε στο 17'.
Ο Φετφατζίδης τροφοδότησε πολύ όμορφα τον Λάρσον, ο οποίος «έκοψε» στη μικρή περιοχή για τον Ιντέγε, με τον τελευταίο να βάζει την προβολή και να κάνει το 0-1 για τους «κίτρινους».
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