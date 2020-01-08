ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός: Η φάση που ζήτησαν πέναλτι οι «πράσινοι» (vid)

Στο 60ο λεπτό της αναμέτρησης ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός, οι «πράσινοι» ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Παντελάκη, με τον διαιτητή Φωτιάδη να σφυρίζει, όμως, νωρίτερα φάουλ του Καμπετσή πάνω στον στόπερ του ΠΑΣ.
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΡΗΣ -
LIVE
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
LIVE
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 32vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 47
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΑΕΚ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 0vs
ΠΑΟΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 99vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 103vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 119vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 103vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 117vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 87
LIVE
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΡΗΣ -
LIVE
RYTAS 39vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ 36
LIVE
DARUSSAFAKA TEKFEN 35vs
ΤΡΕΝΤΟ 23
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
GALATASARAY -
JOVENTUT BADALONA -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
LIVE
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 32vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 47
LIVE
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ 39vs
ZARAGOZA 42
LIVE
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 44vs
LIETKABELIS 38
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΑΕΚ -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
GAZIANTEP -
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
DIJON -
BAXI MANRESA -vs
SIG STRASBOURG -
ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ 0vs
ΙΜΠΙΖA ΕΙΒΙΣΑ 0
ΜΕΡΙΔΑ 0vs
LA NUCIA FC 1
LIVE
ΟΜΠΕΡΧAΟΥΖΕΝ 4vs
ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 0vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΝΓΚΧAΟΥΖΕΝ 2vs
ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 1vs
ΑΓΙΑΞ Β 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2vs
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΒΕΤ 1vs
ΒΑΑΛΒAΙΚ 0
AD SANTA ROSA -vs
A.D. I. METAPAN -
Δείτε τη φάση στην οποία ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι για χέρι του Παντελάκη.
Στο 60ο λεπτό της αναμέτρησης ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός, οι «πράσινοι» ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Παντελάκη, με τον διαιτητή Φωτιάδη να σφυρίζει, όμως, νωρίτερα φάουλ του Καμπετσή πάνω στον στόπερ του ΠΑΣ.