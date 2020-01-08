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ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός: Η φάση που ζήτησαν πέναλτι οι «πράσινοι» (vid)

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός: Η φάση που ζήτησαν πέναλτι οι «πράσινοι» (vid)

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός: Η φάση που ζήτησαν πέναλτι οι «πράσινοι» (vid)

Δείτε τη φάση στην οποία ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι για χέρι του Παντελάκη.

Στο 60ο λεπτό της αναμέτρησης ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός, οι «πράσινοι» ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Παντελάκη, με τον διαιτητή Φωτιάδη να σφυρίζει, όμως, νωρίτερα φάουλ του Καμπετσή πάνω στον στόπερ του ΠΑΣ.

 

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