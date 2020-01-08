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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός: Το 1-0 με τον Παμλίδη! (vid)

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός: Το 1-0 με τον Παμλίδη! (vid)

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός: Το 1-0 με τον Παμλίδη! (vid)

Ο ΠΑΣ Γιάννινα στο 28' πήρε προβάδισμα απέναντι στον Παναθηναϊκό χάρη στο γκολ του Παμλίδη.

Ο Κάστρο σούταρε, η μπάλα κόντραρε, ο Πούγγουρας δεν κατάφερε να κόψει και ο Παμλίδης με όμορφο «τσίμπημα» νίκησε τον Διούδη και έβαλε τον ΠΑΣ Γιάννινα μπροστά στο σκορ.

 

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