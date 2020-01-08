ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός: Το 1-0 με τον Παμλίδη! (vid)

Ο Κάστρο σούταρε, η μπάλα κόντραρε, ο Πούγγουρας δεν κατάφερε να κόψει και ο Παμλίδης με όμορφο «τσίμπημα» νίκησε τον Διούδη και έβαλε τον ΠΑΣ Γιάννινα μπροστά στο σκορ.
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
LIVE
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΑΕΚ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 0vs
ΠΑΟΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 99vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 103vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 119vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 103vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 117vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 87
LIVE
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΡΗΣ -
RYTAS -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
GALATASARAY -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
UMANA REYER VENEZIA -
JOVENTUT BADALONA -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
LIETKABELIS -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
ZARAGOZA -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
GAZIANTEP -
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΑΕΚ -
BAXI MANRESA -vs
SIG STRASBOURG -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
DIJON -
ΜΕΡΙΔΑ 0vs
LA NUCIA FC 1
ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ 0vs
ΙΜΠΙΖA ΕΙΒΙΣΑ 0
LIVE
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 1vs
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 0
LIVE
ΣΕΡΒΕΤ 0vs
ΒΑΑΛΒAΙΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 0vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΝΓΚΧAΟΥΖΕΝ 2vs
ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 1vs
ΑΓΙΑΞ Β 3
ΟΜΠΕΡΧAΟΥΖΕΝ -vs
ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ -
AD SANTA ROSA -vs
A.D. I. METAPAN -
Ο ΠΑΣ Γιάννινα στο 28' πήρε προβάδισμα απέναντι στον Παναθηναϊκό χάρη στο γκολ του Παμλίδη.
Ο Κάστρο σούταρε, η μπάλα κόντραρε, ο Πούγγουρας δεν κατάφερε να κόψει και ο Παμλίδης με όμορφο «τσίμπημα» νίκησε τον Διούδη και έβαλε τον ΠΑΣ Γιάννινα μπροστά στο σκορ.