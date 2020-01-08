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    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1

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    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

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    vs

    ΠΑΟΚ 3

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Καλαμάτα - Ολυμπιακός 0-1: Με φοβερό γυριστό του Ραντζέλοβιτς προηγούνται οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Καλαμάτα - Ολυμπιακός 0-1: Με φοβερό γυριστό του Ραντζέλοβιτς προηγούνται οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Καλαμάτα - Ολυμπιακός 0-1: Με φοβερό γυριστό του Ραντζέλοβιτς προηγούνται οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Με εκπληκτικό σουτ από τον Σέρβο στο 6ο μόλις λεπτό έκαναν το 1-0 οι φιλοξενούμενοι. 

Ο Ρατζέλοβιτς με ένα φοβερό γυριστό σουτ στην κίνηση ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό!

 

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