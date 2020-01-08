Καλαμάτα - Ολυμπιακός 0-1: Με φοβερό γυριστό του Ραντζέλοβιτς προηγούνται οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Ο Ρατζέλοβιτς με ένα φοβερό γυριστό σουτ στην κίνηση ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό!
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 115
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ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 103vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 119vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 103vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 117vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 87
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
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RYTAS -vs
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ΤΡΕΝΤΟ -
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UMANA REYER VENEZIA -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
GALATASARAY -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
JOVENTUT BADALONA -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
LIETKABELIS -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
ZARAGOZA -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
GAZIANTEP -
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΑΕΚ -
BAXI MANRESA -vs
SIG STRASBOURG -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
DIJON -
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LA NUCIA FC 1
ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ 0vs
ΙΜΠΙΖA ΕΙΒΙΣΑ 0
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ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ -
ΣΕΡΒΕΤ -vs
ΒΑΑΛΒAΙΚ -
ΟΜΠΕΡΧAΟΥΖΕΝ -vs
ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ -
AD SANTA ROSA -vs
A.D. I. METAPAN -
Με εκπληκτικό σουτ από τον Σέρβο στο 6ο μόλις λεπτό έκαναν το 1-0 οι φιλοξενούμενοι.
Ο Ρατζέλοβιτς με ένα φοβερό γυριστό σουτ στην κίνηση ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό!