Βόλος - Ατρόμητος: Ο Βέλλιος με δύο γκολ έκανε το 0-3 (vids)

Ο Έλληνας επιθετικός αρχικά με κεφαλιά ύστερα από τη σέντρα του Νταβιώτη έκανε το 0-2 για τον Ατρόμητο στο 63', ενώ στο 76' έβαλε την προβολή και έστειλε την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα έπειτα από σέντρα του Χαρίση.
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3
ΟΦΗ -vs
ΠΑΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
NEPTUNAS 80vs
ΠΑΟΚ 86
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 120vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 104vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 99vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 101vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 115vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 126vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 128
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 118vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 126vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 111vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3
ΟΦΗ -vs
ΠΑΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΦΑΣ 84vs
UNICAJA 82
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
LIVE
FILOU OOSTENDE 21vs
SASSARI 22
LIVE
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ 18vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 17
LIVE
MORNAR BAR 27vs
NIZHNY NOVGOROD 16
ΤΕΛΙΚΟ
NEPTUNAS 80vs
ΠΑΟΚ 86
ΤΕΛΙΚΟ
BESIKTAS 80vs
ΒΟΝΝΗ 76
ΤΕΛΙΚΟ
NYMBURK 75vs
VEF RIGA 56
ΟΡΤΕΖ -vs
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
LIVE
APARECIDENSE 0vs
REAL BRASILIA 1
ΤΕΛΙΚΟ
1. FC KOLN 1vs
ΣΑΡΛΕΡΟΥA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 0vs
ΧAΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
MENEMEN 2vs
KAPOSVARI RAKOCZI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 2vs
ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΝ 2vs
ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ Β` 0vs
KFC UERDINGEN 05 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 6vs
ΣΕΝ ΓΚAΛΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ 3vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MECHELEN 2vs
1. FC KOLN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0vs
ΣΤΑΝΤAΡ ΛΙΕΓΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 1vs
ΤΒΕΝΤΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΙΝΤΖ 2vs
ΕΜΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΒΕΤ 2vs
SBV VITESSE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΚΕ 0vs
SINT-TRUIDEN 1
Ο Απόστολος Βέλλιος με δύο γκολ στο 63' και στο 76' «καθάρισε» για τον Ατρόμητο στον Βόλο.
Ο Έλληνας επιθετικός αρχικά με κεφαλιά ύστερα από τη σέντρα του Νταβιώτη έκανε το 0-2 για τον Ατρόμητο στο 63', ενώ στο 76' έβαλε την προβολή και έστειλε την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα έπειτα από σέντρα του Χαρίση.