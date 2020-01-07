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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Βόλος - Ατρόμητος: Ο Βέλλιος με δύο γκολ έκανε το 0-3 (vids)

Βόλος - Ατρόμητος: Ο Βέλλιος με δύο γκολ έκανε το 0-3 (vids)

Βόλος - Ατρόμητος: Ο Βέλλιος με δύο γκολ έκανε το 0-3 (vids)

Ο Απόστολος Βέλλιος με δύο γκολ στο 63' και στο 76' «καθάρισε» για τον Ατρόμητο στον Βόλο.

Ο Έλληνας επιθετικός αρχικά με κεφαλιά ύστερα από τη σέντρα του Νταβιώτη έκανε το 0-2 για τον Ατρόμητο στο 63', ενώ στο 76' έβαλε την προβολή και έστειλε την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα έπειτα από σέντρα του Χαρίση.

 

 

 

 

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