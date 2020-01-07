Ολυμπιακός: Αποθεωτική υποδοχή από τον κόσμο του στην Καλαμάτα! (vid)

Όπως αναμενόταν η αποστολή αποθεώθηκε κατά την άφιξή της. Ο Ολυμπιακός θα καταλύσει σε γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής. Δείτε πιο κάτω το βίντεο που είναι από την Mesogeios TV.
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ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1
ΟΦΗ -vs
ΠΑΟΚ -
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NEPTUNAS 55vs
ΠΑΟΚ 54
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 101vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 120vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 104vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 99vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 115vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 126vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 128
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 126vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 118vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 111vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 98
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ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1
ΟΦΗ -vs
ΠΑΟΚ -
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ΤΟΦΑΣ 57vs
UNICAJA 55
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
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BESIKTAS 51vs
ΒΟΝΝΗ 53
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NEPTUNAS 55vs
ΠΑΟΚ 54
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NYMBURK 44vs
VEF RIGA 28
MORNAR BAR -vs
NIZHNY NOVGOROD -
FILOU OOSTENDE -vs
SASSARI -
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
ΟΡΤΕΖ -vs
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
1. FC KOLN 1vs
ΣΑΡΛΕΡΟΥA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 0vs
ΧAΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
MENEMEN 2vs
KAPOSVARI RAKOCZI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ Β` 0vs
KFC UERDINGEN 05 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 2vs
ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΝ 2vs
ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ 3vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 6vs
ΣΕΝ ΓΚAΛΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
MECHELEN 2vs
1. FC KOLN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΙΝΤΖ 2vs
ΕΜΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0vs
ΣΤΑΝΤAΡ ΛΙΕΓΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 1vs
ΤΒΕΝΤΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΒΕΤ 2vs
SBV VITESSE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΚΕ 0vs
SINT-TRUIDEN 1
APARECIDENSE -vs
REAL BRASILIA -
Στην Καλαμάτα βρίσκεται η αποστολή της ομάδας του Ολυμπιακού, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από φίλους της ομάδας.
Όπως αναμενόταν η αποστολή αποθεώθηκε κατά την άφιξή της. Ο Ολυμπιακός θα καταλύσει σε γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής. Δείτε πιο κάτω το βίντεο που είναι από την Mesogeios TV.