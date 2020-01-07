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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Ολυμπιακός: Αποθεωτική υποδοχή από τον κόσμο του στην Καλαμάτα! (vid)

Ολυμπιακός: Αποθεωτική υποδοχή από τον κόσμο του στην Καλαμάτα! (vid)

Ολυμπιακός: Αποθεωτική υποδοχή από τον κόσμο του στην Καλαμάτα! (vid)

Στην Καλαμάτα βρίσκεται η αποστολή της ομάδας του Ολυμπιακού, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από φίλους της ομάδας.

Όπως αναμενόταν η αποστολή αποθεώθηκε κατά την άφιξή της. Ο Ολυμπιακός θα καταλύσει σε γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής. Δείτε πιο κάτω το βίντεο που είναι από την Mesogeios TV.

 

Έφτασε η αποστολή του Ολυμπιακού στην Καλαμάτα - Ένθερμη υποδοχή από αρκετούς φιλάθλους

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