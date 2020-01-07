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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Βόλος - Ατρόμητος: Ο Γούτας το 0-1 με κεφαλιά (vid)

Βόλος - Ατρόμητος: Ο Γούτας το 0-1 με κεφαλιά (vid)

Βόλος - Ατρόμητος: Ο Γούτας το 0-1 με κεφαλιά (vid)

Ο Ατρόμητος πήρε προβάδισμα νωρίς απέναντι στον Βόλο χάρη στο γκολ του Γούτα.

Οι Περιστεριώτες άνοιξαν το σκορ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο μόλις στο 2'. Ο Ούμπιδες εκτέλεσε κόρνερ και ο Γούτας με κεφαλιά νίκησε την άμυνα του Βόλου κάνοντας το 0-1 για τον Ατρόμητο.

 

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