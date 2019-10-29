Βόλος: Ανακοίνωσε αποστολή ενόψει Πανσερραϊκού

Αναλυτικά η αποστολή:
Ατιάτ, Φερράρι, Μάντζης, Μαξ, Μουνίθ, Τσίκα, Διαμαντής, Ηλιόπουλος, Καραγκιόζης, Κορέλας, Κορνέζος, Κυζιρίδης, Λύρατζης, Μελίσσας, Μήτογλου, Μπαλογιάννης, Ντεντάκης και Τσαούσης
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4vs
ΛΑΜΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΑΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LIVERPOOL FC 2vs
TOTTENHAM HOTSPUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
PARIS SAINT-GERMAIN 4vs
OLYMPIQUE MARSEILLE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ARSENAL 2vs
CRYSTAL PALACE 2
ΤΕΛΙΚΟ
NORWICH CITY 1vs
MANCHESTER UNITED 3
ΤΕΛΙΚΟ
AS ROMA 2vs
AC MILAN 1
DEPORTIVO ALAVES -vs
ATLETICO MADRID -
FC BARCELONA -vs
REAL VALLADOLID -
PARMA -vs
HELLAS VERONA -
BRESCIA -vs
INTER -
BC KHIMKI -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ANADOLU EFES -vs
CRVENA ZVEZDA -
ALBA BERLIN -vs
MILANO -
LYON-VILLEURBANNE -vs
KIROLBET BASKONIA -
LIVE
ATLANTA HAWKS 98vs
PHILADELPHIA 76ERS 96
LIVE
MILWAUKEE BUCKS 100vs
CLEVELAND CAVALIERS 93
LIVE
HOUSTON ROCKETS 91vs
OKLAHOMA CITY 80
LIVE
NEW ORLEANS PELICANS 79vs
GOLDEN STATE 103
LIVE
SAN ANTONIO SPURS 64vs
PORTLAND 62
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 96vs
INDIANA PACERS 94
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 105vs
CHICAGO BULLS 98
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 104vs
ORLANDO MAGIC 95
PHOENIX SUNS -vs
UTAH JAZZ -
SACRAMENTO KINGS -vs
DENVER NUGGETS -
LOS ANGELES CLIPPERS -vs
CHARLOTTE HORNETS -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
NIZHNY NOVGOROD -vs
MORNAR BAR -
ΠΑΟΚ -vs
NEPTUNAS -
BANDIRMA B.I.K. -vs
SAN PABLO BURGOS -
ANWIL WLOCLAWEK -vs
PAU-LACQ-ORTHEZ -
BONN -vs
BESIKTAS -
IBEROSTAR TENERIFE -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
HAPOEL UNET HOLON -
SIG STRASBOURG -vs
BAXI MANRESA -
RYTAS -vs
UMANA REYER VENEZIA -
RATIOPHARM ULM -vs
MACCABI RISHON -
NANTERRE 92 -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
JOVENTUT BADALONA -vs
CEDEVITA OLIMPIJA -
HARINGEY BOROUGH -vs
YEOVIL TOWN -
SL BENFICA -vs
OK MLADOST BRCKO -
Τους 18 παίκτες που ταξίδεψαν στις Σέρρες για το ματς Κυπέλλου κόντρα στον Πανσερραϊκό ανακοίνωσε ο προπονητής του Βόλου, Χουάν Φεράντο.
Αναλυτικά η αποστολή:
Ατιάτ, Φερράρι, Μάντζης, Μαξ, Μουνίθ, Τσίκα, Διαμαντής, Ηλιόπουλος, Καραγκιόζης, Κορέλας, Κορνέζος, Κυζιρίδης, Λύρατζης, Μελίσσας, Μήτογλου, Μπαλογιάννης, Ντεντάκης και Τσαούσης