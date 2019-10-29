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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Βόλος: Ανακοίνωσε αποστολή ενόψει Πανσερραϊκού

Βόλος: Ανακοίνωσε αποστολή ενόψει Πανσερραϊκού

Βόλος: Ανακοίνωσε αποστολή ενόψει Πανσερραϊκού

Τους 18 παίκτες που ταξίδεψαν στις Σέρρες για το ματς Κυπέλλου κόντρα στον Πανσερραϊκό ανακοίνωσε ο προπονητής του Βόλου, Χουάν Φεράντο.

Αναλυτικά η αποστολή:

Ατιάτ, Φερράρι, Μάντζης, Μαξ, Μουνίθ, Τσίκα, Διαμαντής, Ηλιόπουλος, Καραγκιόζης, Κορέλας, Κορνέζος, Κυζιρίδης, Λύρατζης, Μελίσσας, Μήτογλου, Μπαλογιάννης, Ντεντάκης και Τσαούσης

 

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