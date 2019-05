Ότι και να πεις γι’ αυτούς τους τρεις είναι λίγο… (vid)

Είναι στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό όλων όσων τις έζησαν από κοντά το βράδυ του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ συνειδητοποίησαν ότι ο φετινός τελικός του Κυπέλλου μπορεί να είναι και το τελευταίο τους παιχνίδι με την «ασπρόμαυρη» φανέλα και γι’ αυτό αγκαλιάστηκαν και ξέσπασαν σε κλάματα.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν αυτά τα συναισθήματα», έγραψε χαρακτηριστικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο twitter της.

No words can describe these feelings! That's football... #PAOK #PAOKfamily pic.twitter.com/MPRwbCnUQE

