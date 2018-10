Mε τέσσερις παίκτες από τους Εφηβους και τους Νέους ο Ολυμπιακός (pic)

0% Γκανιότα* & Συναρπαστικά Ειδικά Στοιχήματα στη Novibet * Αφορά την επιλογή «Νικητής Αγώνα» σε επιλεγμένα παιχνίδια πριν την έναρξη''.

Οπως αναμενόταν ο Πέδρο Μαρτίνς πήρε στην αποστολή αρκετούς παίκτες από την ακαδημία των «ερυθρολεύκων» για το ματς Κυπέλλου με την Παναχαϊκή.

Οι Τζολάκης, Ξενιτίδης, Φέκκας και Βοΐλης βρίσκονται στην 20αδα του Πορτογάλου από τις ομάδες Νέω και Εφήβων.

Οσο για την 11αδα; Σε αυτήν αναμένεται να επιστρέψει τόσο ο Τσιμίκας με τον Μεριά όσο και ο Γκιγιέρμε με τον Ανδρούτο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στοην Παναχαϊκή! / The squad players selected for the match against Panachaiki FC! #olympiacos #PanOly #greekcup #squadlist pic.twitter.com/FD19n0mhOv

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) October 31, 2018