Ο Ολυμπαικός επικράτησε με 1-0 του Λεβαδειακού για την φάση των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Δημήτρη Μάνο να πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ με την φανέλα των «ερυθρόλευκων».

Δείτε το γκολ που παρουσιάζει το επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού:

Το πρώτο γκολ του Μάνου με τα «ερυθρόλευκα», μέσα από την κάμερα του Olympiacos TV! / Manos first goal through the “eyes” of Olympiacos TV! #olympiacos #greekcup #manos #goal pic.twitter.com/0haWGTAllx

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 29 September 2018