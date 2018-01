Γιορτάσε τα γενέθλια στα αποδυτήρια ο Βιεϊρίνια (vid)

Την τιμητική του είχε σήμερα ο Αντελίνο Βιεϊρίνια με τον Πορτογάλο άσο να γίνεται το κεντρικό πρόσωπο στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Ο λόγος δεν ήταν άλλος από το ότι σήμερα έχει γενέθλια, καθώς κλείνει τα 32 του χρόνια. Μόλις η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε οι συμπαίκτες του Βιεϊρίνια του τραγούδησαν στα ελληνικά για τα γενέθλιά του, ενώ η σύζυγός του είχε στείλει ήδη μια ανθοδέσμη και μία τούρτα.

Α family #bday party for #Vieirinha after the game #PAOK #PAOKfamily pic.twitter.com/vCdRc3vBFC

