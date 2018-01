Αποστολή με 22 παίκτες ο Γκαρθία, μέσα ο Ίβουσιτς

Με την απογευματινή προπόνηση της Τρίτης, στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς της Τετάρτης, κόντρα στην ΑΕΚ. Στο πλαίσιο της φάσης των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στις 19:30 την 'Ένωση' και θέλει να κάνει το πρώτο από τα δύο βήματα, προς τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Αγωνιστικά προβλήματα, πέραν των γνωστών με Οφόε και Ομάρ που έμειναν φυσικά εκτός, δεν προέκυψαν και έτσι, αφού δούλεψε πολύ με τους ποδοσφαιριστές του επάνω στην τακτική, ο Όσκαρ Γκαρθία ανακοίνωσε, μετά το τέλος της προπόνησης, τα ονόματα των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι απαρτίζουν την αποστολή. Off και οι Καρσελά, Ίγκορ Σίλβα και Μάρτινς και φυσικά όσοι δεν υπολογίζονται.

Αναλυτικά οι 22: Ανδρούτσος, Μποτία, Χουτεσιώτης, Σισέ, Τζούρτζεβιτς, Ένγκελς, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Ζιλέ, Χατζισαφί, Ίβουσιτς, Ανσαριφάρντ, Κούτρης, Μάριν, Μιραλάς, Νικολάου, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά, Ταχτσίδης, Βρουσάι. Όσο για το πιθανό σχήμα παρότι υπήρξε μία σκέψη για Χουτεσιώτη ο Προτό είναι το φαβορί για κίπερ και για τετράδα άμυνας το προβάδισμα έχουν οι Σισέ, Ένγκελς, Φιγκέιρας και Κούτρης. Θέση στα στόπερ διεκδικεί και ο Μποτία. Για το κέντρο οι Ρομαό και Ζιλέ (σ.σ. με τον Βέλγο να έχει προβάδισμα έναντι του Ταχτσίδη), δεκάρι ο Φορτούνης, άκρα με Μιραλάς και Μάριν και φορ ο Ανσαριφάρντ.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ. / The players selected for the match against ΑΕΚ.#olympiacos #greekcup #legend #MiaGro8ia #greece #football #squadlist pic.twitter.com/0RqSKR681g

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 23, 2018