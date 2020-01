Ο Δανός μεσοεπιθετικός μετακινήθηκε στη Serie A και το Μιλάνο έπειτα από 6,5 χρόνια παραμονής στο Λονδίνο και προσφοράς στην Τότεναμ.

Το βράδυ της Τετάρτης στο ματς απέναντι στη Φιορεντίνα για τα ημιτελικά του Coppa Italia, αντικατέστησε τον Αλέξις Σάντσες στο δεύτερο ημίχρονο, αποθεώθηκε από τον κόσμο κι έδειξε ότι η δημιουργία στο παιχνίδι της Ίντερ θα περνάει από τα πόδια του.

Stream the Coppa Italia on ESPN+ https://t.co/ii7PUQeEAY pic.twitter.com/VBfihEA3dQ

Christian Eriksen makes his debut for Inter Milan

Lautaro Martinez offside but a sign of things to come from Eriksen supplying the strikers pic.twitter.com/RxaDVqZdjL

— InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) January 29, 2020