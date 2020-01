Ο Κόμπι Μπράιαντ είχε αδυναμία στην Μίλαν των τριών Ολλανδών, την οποία γνώρισε τα χρόνια που έμενε στο Μιλάνο, όταν ο πατέρας του έπαιζε μπάσκετ στην Ιταλία. Οι Ροσονέρι δεν ξέχασαν τον αδικοχαμένο μπασκετμπολίστα – θρύλο και τον αποχαιρέτησαν όπως αρμόζει.

Πριν από τον αγώνα με την Τορίνο για την φάση των «16» του Κυπέλλου, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή που στην πορεία μετατράπηκε σε χειροκρότημα, ενώ στα μάτριξ του «Τζουσέπε Μεάτσα» προβάλλονταν εικόνες του Κόμπι, τόσο από την καριέρα του, όσο και με την φανέλα της Μίλαν.

Οι παίκτες του Σίλβιο Πιόλι, ύστερα από σχετική άδεια που πήρε ο σύλλογος από την ιταλική Λίγκα, φόρεσαν μαύρα περιβραχιόνια, ως ένδειξη πένθους για την απώλεια του Κόμπι.

Kobe Bryant, who grew up in Italy, was a football and AC Milan fan.

The club paid tribute to him ahead of today's match. https://t.co/qtstzq6jcP pic.twitter.com/c0jxO8YKD3

— ESPN (espn) January 28, 2020