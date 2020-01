Ο Ιμόμπιλε βρίσκεται στα καλύτερά του, αλλά στο ματς κυπέλλου στο Σαν Πάολο είχε ραντεβού με την ατυχία! Ο Ιταλός φορ έπαθε... Τέρι, έκανε το τσαφ της χρονιάς και αστόχησε από την άσπρη βούλα.

İmmobile when he saw Ronaldo approaching pic.twitter.com/JddZCzongO

Viscaowski (@viscaowski) January 21, 2020