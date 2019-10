Η τρέλα των οπαδών της Ντιναμό Δρέσδης έφτασε μέχρι το Βερολίνο. Με την ομάδα του να αντιμετωπίζει την Χέρτα για το Κύπελλο αποφάσισαν να κάνουν το ταξίδι μέχρι την πρωτεύουσα. Όχι 1.000 ή 2.000, αλλά 35.000 βρέθηκαν στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, δημιουργώντας εκπληκτική ατμόσφαιρα.

35,000 Dynamo Dresden fans, away in Berlin.

Thirty. Five. Thousand.

This is what the “away end” looks like. #bscsgd

