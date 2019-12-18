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Τρομερό γκολ με απευθείας εκτέλεση κόρνερ από 17χρονη του Εργοτέλη! (vid)

Τρομερό γκολ με απευθείας εκτέλεση κόρνερ από 17χρονη του Εργοτέλη! (vid)

Τρομερό γκολ με απευθείας εκτέλεση κόρνερ από 17χρονη του Εργοτέλη! (vid)

Ο Εργοτέλης νίκησε 5-1 τον ΑΟΧ αλλά η είδηση είναι ότι η 17χρονη Παχάκη σημείωσε ένα καταπληκτικό γκολ με απευθείας εκτέλεση κόρνερ.

Ολυμπιακός - Ερ. Αστέρας με σούπερ προσφορά* & Novi Specials (21+) | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

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