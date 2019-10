Το γυναικείο ποδόσφαιρο φτάνει σε... δυσθεώρητα ύψη!

Η ανάπτυξη που γνωρίζει το άθλημα σε επίπεδο γυναικών είναι πλέον τέτοια που ξεφεύγει από κάθε όριο και αυτό αποδεικνύεται τη δεδομένη χρονική στιγμή στο Νησί με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Οι «λέαινες», για πρώτη φορά στην ιστορία του τμήματος, θα παίξουν σε γεμάτο «Γουέμπλεϊ», καθώς, ανακοινώθηκε το πρώτο sold-out στα χρονικά!

Το φιλικό παιχνίδι με τις Γερμανίδες την 9η Νοεμβρίου θα είναι αυτό στο οποίο το «στολίδι» του Λονδίνου θα γεμίσει και θα πρόκειται για αναμέτρηση γυναικών και μάλιστα, φιλικού χαρακτήρα...

We can FINALLY announce: @wembleystadium is SOLD OUT!

Now...it's over to you. Turn up, be a part of history pic.twitter.com/H8LkHGTWFD

— Lionesses (@Lionesses) October 16, 2019