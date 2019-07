Μέγκαν Ράπινο σε Τραμπ: «Διαχωρίζετε άτομα, γυρίζετε τις ΗΠΑ σε άλλες εποχές»! (vid)

Η Μέγκαν Ράπινο, παλεύει για τα δικαιώματα των ανθρώπων με διαφορετική σεξουαλικότητα, χρώμα, φυλή ή οτιδήποτε άλλο το οποίο μπορεί για κάποιο λόγο να γίνεται αιτία διαχωρισμού από εκείνους που εκφράζονται ρατσιστικά.

Οι εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ και οι θέσεις τις οποίες παίρνει και τις οποίες διατυμπανίζει, έκαναν τη Μέγκαν Ράπινο να πει πως «δεν υπάρχει περίπτωση να πάω στον γα&^#^#@ Λευκό Οίκο».

Έχοντας φιλοξενηθεί σε εκπομπή του CNN και έχοντας κληθεί από τον παρουσιαστή να στείλει ένα μήνυμα προς τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νυν Παγκόσμια Πρωταθλήτρια κοίταξε την κάμερα γεμάτη αποφασιστικότητα και είπε:

«Θεωρώ ότι διαχωρίζετε άτομα που είναι σαν εμένα, διαχωρίζετε άτομα για το χρώμα τους. Διαχωρίζετε Αμερικανούς που μπορεί να σας στηρίζουν. Λέτε ότι θέλετε να γίνουν οι ΗΠΑ σπουδαίες ξανά, αλλά γυρίζετε σε εποχή που δεν ήταν καλή για όλους. Ίσως ήταν καλή για ορισμένους μόνο. Δεν είναι καλή για αρκετούς. Έχετε μεγάλη ευθύνη ως ο επικεφαλής αυτής της χώρας να φροντίσετε τον καθένα ξεχωριστά και να κάνετε το καλύτερο για όλους».

Όταν της υπενθύμισε ο οικοδεσπότης της εκπομπής για τις εποχές που οι ΗΠΑ ήταν μέρος όπου οι ομοφυλόφιλοι θα έφταναν μέχρι και τη φυλακή ή θα τους έστελναν οι γονείς τους σε ψυχιατρικό κέντρο, τις δεκαετίας του '40 και του '50, η Ράπινο είπε:

«Εκείνες τις εποχές δεν ήταν καλό μέρος για τον κόσμο... Θέλουμε να βλέπουμε τις ΗΠΑ ως μια από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο και πρέπει να προκαλεί ο καθένας ξεχωριστά τον εαυτό του για να γίνετε καλύτερος κι έτσι θα γίνουμε όλοι καλύτεροι...».

Όσο για τις σκέψεις που κάνει αναφορικά με την Ουάσινγκτον και τη συνάντηση με επικεφαλής της χώρας, σχολίασε: «Όλες θέλουμε να πάμε στην Ουάσινγκτον γιατί θα είναι σπουδαία στιγμή για εμάς για να μιλήσουμε για θέματα που μας απασχολούν και να καταφέρουμε να συζητήσουμε με ανθρώπους της Κυβέρνησης. Θα πούμε “ναι” σε όποιον πραγματικά θέλει να συζητήσουμε και μας προσκαλέσει...».

Anderson: "There's a good chance the president is watching this interview or will watch this interview. What is your message to the president?"@mPinoe paused, thought about it, then looked straight into the camera and said this.pic.twitter.com/og4vHQqBP6

— Brian Stelter (@brianstelter) July 10, 2019