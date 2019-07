Τους τρέλανε όλους με τον χορό της η Άλεξ Μόργκαν! (vids)

Η 30χρονη επιθετικός που ανήκει στην Orlando Pride μπορεί να μη σκόραρε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ που διεξήχθη φέτος στη Γαλλία, ωστόσο, είχε πολύ μεγάλο μερίδιο στην πορεία των ΗΠΑ μέχρι και την τελευταία ημέρα του τουρνουά, όπου οι Αμερικανίδες κατάφεραν να παραμείνουν στην κορυφή του κόσμου.

Η Μόργκαν, το γλέντησε στ' αποδυτήρια με τις συμπαίκτριές της και ο χορός της... τους χάζεψε όλους!

alex morgan really is the loml pic.twitter.com/d2y6kvktQn

Messi say what he say but

Hey Brazil is the champions get it #AlexMorgan congrats #CopaAmerica2019 pic.twitter.com/GV2tUUJH04

— 0ne_tea (@Lauren60063725) July 8, 2019