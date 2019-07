Απομάκρυναν «κατάσκοπο» από την προπόνηση της εθνικής ομάδας Γυναικών της Αγγλίας πριν τον ημιτελικό! (vid)

Η εθνική ομάδα Γυναικών της Αγγλίας έχει καταφέρει να φτάσει ένα βήμα από τον μεγάλο τελικό του τουρνουά που διεξάγεται φέτος στη Γαλλία.

Μάλιστα, το σύνολο του Φιλ Νέβιλ έχει καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του και την αποτελεσματικότητά του και απόψε, θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τη μια από τις δύο θέσεις του μεγάλου τελικού.

Λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι, στην τελευταία προπόνηση ενόψει της αναμέτρησης με τις ΗΠΑ, το προσωπικό του ξενοδοχείου στο οποίο έχουν καταλύσει οι Αγγλίες, εντόπισε έναν άγνωστο που παρακολουθούσε το πρόγραμμα μέσα από τους... θάμνους και αμέσως απομακρύνθηκε...

VIDEO: After yesterday’s ‘hotelgate’ row - security staff were dispatched to confront a lone onlooker in the bushes above @Lionesses training today. #spygate #FIFAWWC2019 #Lionesses #ENG #USWNT pic.twitter.com/YM750ZKm4a

