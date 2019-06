Νέα ιστορικά νούμερα τηλεθέασης από την εθνική ομάδα Γυναικών της Αγγλίας! (vid)

Το γυναικείο τμήμα των «τριών λιονταριών», υπό τις οδηγίες του Φιλ Νέβιλ, κατάφερε να φτάσει ξανά στα προημιτελικά του Μουντιάλ, έπειτα από το 3-0 κόντρα στις Καμερουνέζες, σ' ένα ματς που είχε VAR, αμφισβήτηση και... άρνηση από τις αφρικανές να παίξουν, όπως επίσης και απάντηση με σκληρά μαρκαρίσματα στις παίκτριες από την Αγγλία.

Το παιχνίδι που διεξήχθη το απόγευμα της Κυριακής, έφτασε σε ποσοστά 40,5% τηλεθέασης, αριθμός που ερμηνεύεται σε 6,9 εκατομμύρια τηλεθεατές!

Μάλιστα, οι 640.000 εξ αυτών, παρακολούθησαν το ματς διαδικτυακά, δείγμα του ενδιαφέροντος που είχαν για την προσπάθεια της γυναικείας εθνικής ομάδας...

Αυτό το παιχνίδι, περνάει πλέον στην ιστορία αφού ποτέ άλλοτε δεν έχει επιδείξει τέτοιους αριθμούς τηλεθέασης ένα ματς γυναικείου ποδοσφαίρου, ενώ, το ρεκόρ καταρρίφθηκε για δεύτερη φορά, μετά και το ματς Αγγλία – Σκωτία, στις 9 του μηνός, με τηλεθέαση στο 37,8%.

