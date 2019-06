Τρομερό μήνυμα της Μάρτα για το γυναικείο ποδόσφαιρο: «Κλάψτε στην αρχή, για να γελάτε μετά...» (vid)

Η «σελεσάο» αποκλείστηκε στη φάση των «16» από τις Γαλλίδες με το τελικό 2-1 στην παράταση, με τη Μάρτα να έχει γράψει μοναδική ιστορία στη φετινή διοργάνωση. Ξεπερνώντας και τον μέχρι πρότινος κορυφαίο σκόρερ, Μίροσλαβ Κλόζε, η Βραζιλιάνα έγινε... θρύλος, αφού έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλον και άλλη, ανεξαρτήτως φύλου, στον κορυφαίο ποδοσφαιρικό θεσμό!

Λίγο μετά τον αποκλεισμό από τη Γαλλία, η Μάρτα έστειλε το συγκλονιστικό της μήνυμα προς τα νεότερα κορίτσια, αν και όσα είπε, οφείλουν να εφαρμοστούν απ' οποιονδήποτε έχει έναν μεγάλο στόχο και προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις του να τον πετύχει...

«Πρέπει να το θέλεις πολύ. Να προπονείσαι πολύ. Να προσέχεις τον εαυτό σου πολύ. Να είσαι έτοιμος να παίξεις 90 λεπτά και άλλα 30. Αυτό ζητάω από τα κορίτσια! Δεν θα υπάρχει Φορμίγκα για πάντα. Δεν θα υπάρχει Μάρτα για πάντα. Δεν θα υπάρχει Κριστιάνε για πάντα. Το γυναικείο ποδόσφαιρο στηρίζεται σε εσάς για να επιβιώσει. Σκεφτείτε το! Να το έχετε σε μεγαλύτερη εκτίμηση. Κλάψτε στην αρχή για να μπορείτε να γελάτε μετά...» ήταν τα λόγια της...

I just sent this video out to every player & parent on my girls U9 & U10 team & told them to watch it & let those final words from Marta sink in. “Cry in the beginning so you can smile in the end.” Words to live by no matter what you pursue in life. #BRA #development #FIFAWWC pic.twitter.com/yV09ldkOE0

— Dennis Stephan (@DennisStephan22) June 24, 2019