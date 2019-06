Μοναδικό σερί η Λόιντ, γράφουν ιστορία οι ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών

Έπειτα από τα πέντε γκολ που πέτυχε η αρχηγός των Αμερικανίδων, Άλεξ Μόργκαν, κόντρα στις αδύναμες και ανήμπορες Ταϊλανδές την περασμένη Τρίτη, ήρθε και νέα νίκη με νέα πρωταγωνίστρια για το σύνολο της Τζιλ Έλις, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Γυναικών.

Η Κάρλι Λόιντ, ήταν εκείνη που λίγο πριν ακουστεί το σφύριγμα της λήξης στο πρώτο παιχνίδι των ΗΠΑ στο Μουντιάλ, κατάφερε να βρει δίχτυα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και αυτό την βοήθησε τρομερά στην επίτευξη του απόλυτου ρεκόρ που έχει σημειωθεί ποτέ στη διοργάνωση σε επίπεδο γυναικών.

Με δυο γκολ το απόγευμα της Κυριακής απέναντι στις κοπέλες από τη Χιλή, έχει βάλει πλέον δίπλα στο όνομά της το ιστορικό στατιστικό που τη θέλει να είναι η μοναδική η οποία έχει καταφέρει να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα σε έξι διαδοχικά παιχνίδια τελικής φάσης του Μουντιάλ των γυναικών!

Συμβάλλοντας στο θετικό αποτέλεσμα των ΗΠΑ στο δεύτερο παιχνίδι τους στο φετινό τουρνουά, η Κάρλι Λόιντ ξέρει ότι έχει βάλει κι αυτή – όπως και... όλες οι υπόλοιπες κοπέλες της αποστολής – το λιθαράκι της για το καλύτερο ever σερί της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την πρόκριση στην επόμενη φάση...

Congrats, @USWNT!

See you in the Round of 16!#FIFAWWC pic.twitter.com/OOLeXV0XOd

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) June 16, 2019