Οι Ταϊλανδές επιτέλους σκόραραν στο Μουντιάλ και... δάκρυσαν από χαρά! (vid)

Η Ταϊλάνδη υπέστη τη βαρύτερη ήττα που έχει σημειωθεί ποτέ στην ιστορία του Μουντιάλ, τόσο σε ανδρικό επίπεδο, όσο και σε γυναικείο, μετά το 13-0 από τις ΗΠΑ, ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν καθόλου διαφορετική.

Το απόγευμα της Κυριακής ηττήθηκαν 5-1 και από τη Σουηδία, ωστόσο, αυτό το πρώτο γκολ που πέτυχαν στη διοργάνωση, προκάλεσε δάκρυα ανακούφισης, ξεσπάσματος και χαράς για το επίτευγμα. Ο κόσμος, πάντως, τις χειροκρότησε ξανά...

#THA get their first goal of France 2019

Scenes.

Thailand lost 5-1 and have now conceded 18 goals this #FIFAWWC, but look what that one goal means to them #ChangeTheGame pic.twitter.com/CenE8fWU3a

— Match of the Day (@BBCMOTD) June 16, 2019