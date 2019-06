Μαγική τακουνιά από την Ερμόσο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών! (vid)

Η πρώτη σκόρερ του γυναικείου πρωταθλήματος στην Ισπανία με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης, έχοντας σκοράρει 7 φορές και μετρώντας 9 ασίστ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, συνεχίζει απτόητη και στην τελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης!

Στο παιχνίδι απέναντι στη Νότιο Αφρική σκόραρε δυο φορές, όμως, ο τρόπος με τον οποίο βγάζει την... παραλίγο ασίστ για το δεύτερο πέναλτι, προτού αναλάβει την εκτέλεση από την άσπρη βούλα, είναι από τα highlights τουρνουά!

I haven’t seen this highlight giffed so I had to go get it — she had two goals, both penalties, but this was the coolest thing Jennifer Hermoso (10) did today. pic.twitter.com/TDjCaPG1zJ

— Dave Burdick (@daveburdick) June 8, 2019