Εθνική Γυναικών Γερμανίας: «Δεν έχουμε "μπάλες", αλλά ξέρουμε πως να τα χρησιμοποιούμε» (vid)

Το βίντεο αφορά τις προκαταλήψεις που υπάρχουν αναφορικά με τη συμμετοχή των γυναικών στο ποδόσφαιρο, ότι είναι άσχετες από το σπορ και πως η θέση τους θα έπρεπε να περιορίζεται στις δουλειές του σπιτιού και στο να μεγαλώνουν τα παιδιά.

Οι παίκτριες της Εθνικής Γερμανίας έπρεπε κατά τη διάρκεια των ετών να παλέψουν όχι μόνο κόντρα στους αντιπάλους τους, αλλά και κόντρα σε ό,τι θεωρεί η κοινή γνώμη για τη θέση τους στο άθλημα, χρησιμοποιώντας τη φράση «δεν έχουμε αρχ@@@@, αλλά ξέρουμε πως να τα χρησιμοποιούμε».

Το βίντεο κλείνει με τις Γερμανίδες παίκτριες να τονίζουν ότι δεν χρειάζεται ο κόσμος να γνωρίζει τα ονόματά τους, αλλά να γνωρίζει ποιος είναι ο στόχος τους και τι πραγματικά θέλουν.

"We don't have balls.

But we know how to use them!"

The @DFB_Frauen with a campaign ahead of this summer's Women's World Cup. #FIFAWWC pic.twitter.com/IC1b9b2VHU

— DW Sports (@dw_sports) May 14, 2019