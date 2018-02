Ανακοίνωσε Μπαξεβάνο ο Ηρακλής

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«To Διοικητικό Συμβούλιο του Ποδοσφαιρικού Ηρακλή ανακοινώνει την Πρόσληψη στα καθήκοντα του Προπονητή κυρίου ΣπύρουΜπαξεβάνου με ομόφωνη απόφαση του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τον καλοσωρίζει στον Ηρακλή και του εύχεται καλή πορεία στην επίτευξη των στόχων της ομάδος.

Το who is who

Επαγγελματική εμπειρία Ιούνιο 2017 – Αυγουστο 2017 Παναιγιάλειος (Β΄ΕΘΝΙΚΗ)

Ιούνιο 2013 – Ιούνιο 2017 Κισσαμικός (Γ΄και Β’ ΕΘΝΙΚΗ)

Οκτώβριο 2012- Ιανοάριο 2013 Αναγγένηση Επανωμής (Β΄ΕΘΝΙΚΗ)

Απρίλιο 2012 – Ιούνιο 2012 Απόλλων Καλαμαριάς (Γ΄ΕΘΝΙΚΗ) Αυγουστο 2011 – Απρίλιο 2012 Αναγέννηση Γιαννιτσών (Β’ ΕΘΝΙΚΗ)

Νοέμβριος 2010 – Απρίλιος 2011 ΠΑΕ ΖΑΚΥΝΘΟΣ (Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ) Α΄προπονητής Ιούλιος 2010-Οκτώμβριος 2010 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ (Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ) Α΄ προπονητής Φεβρουάριος 2010 – Ιούνιος 2010 ΠΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Γ΄ΕΘΝΙΚΗ) Α΄προπονητής Ιανουάριος 2009 – Ιανουάριος 2010

ΠΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Γ΄ΕΘΝΙΚΗ) Βοηθός προπονητή Ποδοσφαιρική Εμπειρία 2008 ΠΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ) 2005 – 2008 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ (Γ΄ΕΘΝΙΚΗ) 2004 – 2005 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ (Β΄ΕΘΝΙΚΗ) 2003 – 2004 ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ (Β΄ΕΘΝΙΚΗ) 1999 – 2003

ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (Β΄ΕΘΝΙΚΗ) 1997 -1999

ΗΛΤΕΞ ΛΥΚΟΙ (Β΄ΕΘΝΙΚΗ) 1991 – 1997 ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (Α΄ ΚΑΙ Β’ ΕΘΝΙΚΗ) 1990 – 1991 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ) –

ΔΑΝΕΙΚΟΣ ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1989 – 1990 ΠΩΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ (Δ’ ΕΘΝΙΚΗ) -

ΔΑΝΕΙΚΟΣ ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΟΣ ΟΥΕΦΑ΄ Α’ Πιστοποίηση διπλώματος ΟΥΕΦΑ PRO»