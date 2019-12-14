Παναθηναϊκός: Εύκολα στη Σαλαμίνα το τμήμα σάλας

Οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν εύκολα 9-3 ενώ από το ημίχρονο είχαν ξεκάθαρο προβάδισμα με 5-1.
Τα γκολ της νίκης του «τριφυλλιού» σημείωσαν οι:Π. Παούρης (5΄, 17΄), Ηλιάδης (16΄, 18΄, 19΄), Οικονομόπουλος (36΄), Γκρίτζαλης (37΄, 39΄) και Ζιάκας (38΄)
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 98vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 82vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 77vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 89vs
ΜΙΛAΝΟ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 4
ΤΕΛΙΚΟ
OSC LILLE 2vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 1vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 93vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 104vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 87
ΟΦΗ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΕΚ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
LECCE -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
PADERBORN 07 -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
1. FC KOLN -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΜAΙΝΤΖ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΠΑΟΚ -
LIVE
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 88vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 91
LIVE
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 58vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 65
LIVE
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 52vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 45
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 110vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 107vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 130
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 116vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 100vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 73vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 114vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 127
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
ΜΕΤΣ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΑΜΙAΝ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΝΙΜ -vs
ΝΑΝΤ -
ΑΝΖΕ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΡΕΜΣ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΝΙΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
JOVENTUT BADALONA -vs
BAXI MANRESA -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
REAL BETIS -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
GALATASARAY -
OGM ORMANSPOR -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ 1vs
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 2vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 0
FC DNEPRAGRO -vs
FC PETRIKOVKA -
Το τμήμα ποδοσφαίρου σάλας του Παναθηναϊκού δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στη Σαλαμίνα στο εξ αναβολής ματς της αγωνιστικής.
Οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν εύκολα 9-3 ενώ από το ημίχρονο είχαν ξεκάθαρο προβάδισμα με 5-1.
Τα γκολ της νίκης του «τριφυλλιού» σημείωσαν οι:Π. Παούρης (5΄, 17΄), Ηλιάδης (16΄, 18΄, 19΄), Οικονομόπουλος (36΄), Γκρίτζαλης (37΄, 39΄) και Ζιάκας (38΄)