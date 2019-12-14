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Παναθηναϊκός: Εύκολα στη Σαλαμίνα το τμήμα σάλας

Παναθηναϊκός: Εύκολα στη Σαλαμίνα το τμήμα σάλας

Παναθηναϊκός: Εύκολα στη Σαλαμίνα το τμήμα σάλας

Το τμήμα ποδοσφαίρου σάλας του Παναθηναϊκού δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στη Σαλαμίνα στο εξ αναβολής ματς της αγωνιστικής.

Οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν εύκολα 9-3 ενώ από το ημίχρονο είχαν ξεκάθαρο προβάδισμα με 5-1.

Τα γκολ της νίκης του «τριφυλλιού» σημείωσαν οι:Π. Παούρης (5΄, 17΄), Ηλιάδης (16΄, 18΄, 19΄), Οικονομόπουλος (36΄), Γκρίτζαλης (37΄, 39΄) και Ζιάκας (38΄)

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