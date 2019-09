Πορτογαλία: Ο απίστευτος τρόπος που προκρίθηκε στα ημιτελικά του Futsal! (vid)

Με απίστευτο τρόπο οι Ίβηρες κατάφεραν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στους «4» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ηλικιακού επιπέδου κ-19 στο futsal, αφού αυτό που έγινε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης με τους Ρώσους δεν μπορούσε να το σκεφτεί ούτε κάποιος με την πιο τρελή φαντασία.

Μια πολύ λάθος πάσα από Ρώσο ποδοσφαιριστή προς τον... βοηθό διαιτητή έδωσε ένα πλάγιο άουτ στους Πορτογάλους, αυτοί εκτέλεσαν γρήγορα, ο αποδέκτης του αράουτ είδε πως για κάποιο λόγο ο αντίπαλος γκολκίπερ ήταν εκτός θέσης και έκανε τη λόμπα για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Κι όλα αυτά στο τελευταίο λεπτό!

"Give me the ball, I can score from here!"

Tomás Paçó gives @selecaoportugal a last-minute lead against Russia and sends them to the #U19Futsal semi-finals

Watch highlights on #UEFAtv https://t.co/Pwv6VHtrtF pic.twitter.com/fOFfcNvego

— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) September 11, 2019