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ΑρχικήΠοδόσφαιροFootball League
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Αιγάλεω: «Προκλητική η διαιτησία Σιδηρόπουλου» (vid)

Αιγάλεω: «Προκλητική η διαιτησία Σιδηρόπουλου» (vid)

Αιγάλεω: «Προκλητική η διαιτησία Σιδηρόπουλου» (vid)

Το Αιγάλεω καταδικάζει τη διαιτησία του Σιδηρόπουλου στο ματς με την Καβάλα.

Η λιτή ανακοίνωση αναφέρει, μετά τη λευκή ισοπαλία με την Καβάλα εκτός έδρας.

Η ΠΑΕ ΑΙΓΆΛΕΩ 1931 καταδικάζει τη προκλητική διαιτησία του Σιδηροπουλου, και των βοηθών του...

Tα στιγμιότυπα του ματς:

 

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