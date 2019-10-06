Αιγάλεω: «Προκλητική η διαιτησία Σιδηρόπουλου» (vid)

Η λιτή ανακοίνωση αναφέρει, μετά τη λευκή ισοπαλία με την Καβάλα εκτός έδρας.
Η ΠΑΕ ΑΙΓΆΛΕΩ 1931 καταδικάζει τη προκλητική διαιτησία του Σιδηροπουλου, και των βοηθών του...
Tα στιγμιότυπα του ματς:
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0vs
ΞAΝΘΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0vs
ΑΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LIVERPOOL FC 2vs
LEICESTER CITY 1
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 4vs
GRANADA CF 2
ΤΕΛΙΚΟ
GENOA CFC 1vs
AC MILAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ 82vs
ΑΡΗΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
PARIS SAINT-GERMAIN 4vs
ANGERS SCO 0
ΤΕΛΙΚΟ
BAYERN MUNCHEN 1vs
TSG 1899 HOFFENHEIM 2
ΤΕΛΙΚΟ
SC FREIBURG 2vs
BORUSSIA DORTMUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
WEST HAM UNITED 1vs
CRYSTAL PALACE 2
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΟΦΗ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΡΗΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
MALLORCA -vs
ESPANYOL -
CELTA DE VIGO -vs
ATHLETIC BILBAO -
REAL VALLADOLID -vs
ATLETICO MADRID -
REAL SOCIEDAD -vs
GETAFE CF -
FC BARCELONA -vs
SEVILLA FC -
MANCHESTER CITY -vs
WOLVES -
ARSENAL -vs
AFC BOURNEMOUTH -
SOUTHAMPTON FC -vs
CHELSEA -
NEWCASTLE UNITED -vs
MANCHESTER UNITED -
ACF FIORENTINA -vs
UDINESE -
FC BOLOGNA -vs
LAZIO -
ATALANTA -vs
LECCE -
AS ROMA -vs
CAGLIARI -
TORINO FC -vs
SSC NAPOLI -
INTER -vs
JUVENTUS -
B. MONCHENGLADBACH -vs
FC AUGSBURG -
VFL WOLFSBURG -vs
UNION BERLIN -
EINTRACHT FRANKFURT -vs
SV WERDER BREMEN -
ΑΕΚ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 101vs
LOS ANGELES LAKERS 123
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 89vs
ORLANDO MAGIC 125
URAL -vs
ZENIT ST PETERSBURG -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
ARSENAL TULA -
CSKA MOSCOW -vs
ROSTOV -
FK KRASNODAR -vs
SPARTAK MOSKVA -
VIRTUS ROMA -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
MILANO -vs
ALMA TRIESTE -
OPENJOBMETIS VARESE -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
RED OCTOBER CANTU -vs
REGGIANA -
DE LONGHI TREVISO -vs
ORIORA PISTOIA -
VIRTUS BOLOGNA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
PINAR KARSIYAKA -vs
BUYUKCEKMECE -
AFYON BELEDIYE -vs
TURK TELEKOM -
OGM ORMANSPOR -vs
BANDIRMA B.I.K. -
FENERBAHCE BEKO -vs
GAZIANTEP -
BAXI MANRESA -vs
GRAN CANARIA -
FUENLABRADA -vs
ESTUDIANTES -
VALENCIA -vs
REAL BETIS -
KIROLBET BASKONIA -vs
UNICAJA -
MORABANC ANDORRA -vs
FC BARCELONA -
SIVASSPOR -vs
ANKARAGUCU -
BESIKTAS -vs
ALANYASPOR -
RIZESPOR -vs
TRABZONSPOR -
GAZISEHIR GAZIANTEP -vs
ISTANBUL BASAKSEHIR -
OLYMPIAKOS VOLOS -vs
VERIA FC -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
IERAPETRA -vs
NIKI VOLOS -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
OSC LILLE -vs
NIMES OLYMPIQUE -
STADE RENNES -vs
REIMS -
AS SAINT-ETIENNE -vs
OLYMPIQUE LYON -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
Το Αιγάλεω καταδικάζει τη διαιτησία του Σιδηρόπουλου στο ματς με την Καβάλα.
Η λιτή ανακοίνωση αναφέρει, μετά τη λευκή ισοπαλία με την Καβάλα εκτός έδρας.
Η ΠΑΕ ΑΙΓΆΛΕΩ 1931 καταδικάζει τη προκλητική διαιτησία του Σιδηροπουλου, και των βοηθών του...
Tα στιγμιότυπα του ματς: