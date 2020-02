Οι «καρακάξες» είχαν πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων από το πρώτο μέρος στον επαναληπτικό για τους «32» του FA Cup, όμως, ισοφαρίστηκαν στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα δέχθηκαν γκολ στο 90' + 4' με αποτέλεσμα να χρειαστεί να παίξουν το εξτρά ημίωρο.

Εκεί, ο Σεντ Μαξιμένμε τρομερή ατομική ενέργεια από αριστερά και δυνατό σουτ με το δεξί διαμόρφωσε το τελικό 3-2 και χάρισε στη Νιούκαστλ την πρόκριση.

Ένας οπαδός της ομάδας της Premier League δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του και... βγήκε απ' τα ρούχα του. Κυριολεκτικά...

Wtf have I just witnessed? Newcastle fan celebrating Saint-Maximin's last minute winner in style pic.twitter.com/hMWSSjISvM

— 360Sources (@360Sources) February 4, 2020