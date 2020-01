Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Γκρίνγουντ πανηγύρισε με... χαρτί υγείας μπροστά στην εξέδρα (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διέλυσε με 6-0 την Τρανμίρ στο Μέρσεϊσαϊντ και πέρα από τα γκολ, υπήρξε και ένα έβδομο αξιοπερίεργο highlight να σχολιάσει κανείς.

Μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μέισον Γκρίνγουντ στο 56' για το τελικό σκορ, ο νεαρός φορ κατευθύνθηκε προς την εξέδρα των φίλων των Κόκκινων Διαβόλων για να πανηγυρίσει το γκολ του κι ένας ανάμεσα στο πλήθος τον... υποδέχθηκε με ρολό χαρτιού υγείας.

Αμέσως, ο παίκτης της Γιουνάιτεντ το επέστρεψε στην κερκίδα μην έχοντας χάσει ούτε στιγμή το χαμόγελο του μπροστά στο μάλλον πρωτοφανές περιστατικό στην καριέρα του.

Looool your youngster could never come close to mason greenwood. Calm as you like tossing that toilet paper back at them pic.twitter.com/rCdYRpHixN

— sean (@UTDSean27) January 26, 2020