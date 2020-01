«Ντου» θριάμβου από τους οπαδούς της Σριούσμπερι μετά την ισοπαλία με Λίβερπουλ

Η Σριούσμπερι όχι μόνο δεν φοβήθηκε την υπό rotation Λίβερπουλ, αλλά κατάφερε να επιστρέψει μετά το αρχικό 0-2, στέλνοντας την υπόθεση πρόκριση σε ρεβάνς στο «Άνφιλντ».

Από μόνη της αυτή η συνθήκη αποτελεί μια τεράστια διάκριση για τον σύλλογο της League One και πανηγυρίστηκε έντονα από τους φίλους του, οι οποίοι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο με το τελευταίο σφύριγμα.

Οι σκηνές που ακολούθησαν παραπέμπουν σε ανεπανάληπτο θρίαμβο.

Gary Lineker saying a good old fashioned, good natured pitch invasion just as a Shrewsbury fan walks past wankering off and sticking two fingers up at the Liverpool end!! Marvellous stuff #SHRLIV pic.twitter.com/O6mu5jYN0A

